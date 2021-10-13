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Анджелину Джоли застали на свидании с бывшим мужем

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Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена на свидании с первым мужем, британским актером Джонни Ли Миллером, пишет Daily Mail. Пара вместе поужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, а затем уехала на машине Миллера.

В июле этого года Джоли сфотографировали с бутылкой вина в руках на пути к нью-йоркским апартаментам бывшего мужа, которые она покинула спустя несколько часов.

Джоли и Ли Миллер познакомились на съемках криминального триллера «Хакеры», в котором сыграли влюбленную пару программистов-взломщиков. Артисты заключили брак в 1996 году. Спустя два года они расстались.

В настоящий момент Джоли продолжает делить имущество со своим вторым мужем Брэдом Питтом, хотя их развод был завершен еще в 2019 году.

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