Анджелину Джоли застали на свидании с бывшим мужем

Голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена на свидании с первым мужем, британским актером Джонни Ли Миллером, пишет Daily Mail. Пара вместе поужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, а затем уехала на машине Миллера.

В июле этого года Джоли сфотографировали с бутылкой вина в руках на пути к нью-йоркским апартаментам бывшего мужа, которые она покинула спустя несколько часов.

Джоли и Ли Миллер познакомились на съемках криминального триллера «Хакеры», в котором сыграли влюбленную пару программистов-взломщиков. Артисты заключили брак в 1996 году. Спустя два года они расстались.

В настоящий момент Джоли продолжает делить имущество со своим вторым мужем Брэдом Питтом, хотя их развод был завершен еще в 2019 году.