Работа российского художника Абиха ушла с молотка на аукционе Sotheby's

Работа российского художника Владимира Абиха «Поток-4» была продана на известном международном аукционе Sotheby's, сообщает Znak.

Триптих купил анонимный покупатель за $4410. Работа состоит из изображений, выполненных в технике лентикулярной печати, на них показана смена экранов социальных сетей во время быстрого перематывания. Проект, по словам Абиха, посвящен ускорению информационного потока.«Информация превращается в сплошную мешанину из разных слов и образов, и перестает нести какую-либо конкретику, становится абстракцией. Четвертая часть этой серии посвящена граффити и уличному искусству. Думаю, некоторые райтеры даже узнают в этой мешанине свои работы», — рассказывает о своей работу художник.

Сейчас триптих уже находится в Нью-Йорке.

Крупнейший аукцион Sotheby's был основан в 1744 году в Лондоне, в 1955 году открылось отделение в Нью-Йорке.

34-летний Владимир Абих пять раз был номинирован на премию Сергея Курехина, участник многочисленных выставок и фестивалей.

Ранее сообщалось, что московские активисты отстояли граффити уличного художника Покраса Лампаса, посвященное пропавшим детям.