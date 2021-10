Названо время выхода нового сезона «Секса в большом городе»

Сервис HBO Max раскрыл примерное время выхода нового сезона сериала «Секс в большом городе», передает Hollywood Reporter.

Сиквел сериала, названный And Just Like That…, выйдет в декабре.

Героинями шоу снова стали подруги из Нью-Йорка — журналистка Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

В перезапуске не снимается Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту.

Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов, последний из них — в 2004 году.

Ранее Сара Джессика Паркер отреагировала на смерть коллеги по съемочной площадке Уилли Гарсона, сыгравшего близкого друга Кэри Стэнфорда Блэтча. 57-летний Гарсон также снялся в сериалах «Друзья» и «Белый воротничок». Он играл эпизодические роли в фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем» и других.