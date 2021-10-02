Бондарчук заявил о погашении долгов киностудии «Ленфильм»

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил о погашении задолженности кинокомпании. Об этом сообщает ТАСС.

«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. На студии организовывается площадка «Дебют», — рассказал он по итогам совещания по вопросам развития киностудии, которое проводила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Бондарчук добавил, что для него сегодняшний день — большой праздник, так как кинокомпания шла к этому долгие годы.

В 2013 году «Ленфильм» заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года стало известно, что основной долг перед банком составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей — по процентам. Также у киностудии были задолженности по налогам, перед Госфильмофондом и по коммунальным платежам. Для предотвращения банкротства киноиндустрии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния правительство включило «Ленфильм» в реестр системообразующих предприятий. В октябре того же года Минкультуры выделило киностудии 486,6 млн рублей для погашения части основного долга по кредиту банка ВТБ.