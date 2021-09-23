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Дочь Сергея Бодрова рассказала о съемках в эротических сценах

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Кинокомпания «План 9» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм»

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего Ольга в беседе с «Известиями»
рассказала о съемках в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз».

21-летняя выпускница ГИТИСа с удовольствием вспоминает о работе с режиссером, отмечая его «человеческий подход». «Я помню, там была сцена, над которой он думал, мы пробовали ее сделать, и в конце он мне сказал: «а можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему «ой, божья коровка». Это было так просто, но так глубоко, потому что вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось», — говорит она.

По сюжету, Бодрова и актер Валерий Степанов играют влюбленную пару. «Люди в этой истории молодые, они отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе, и это не просто какое-то сказочное счастье, а это определенные сложности», — делится девушка. Она подтвердила, что в картине есть эротические сцены. «Я знала об этом заранее. Конечно, я читала сценарий. Ну это моя профессия, как-то надо подходить к этому спокойно, осознанно. Понятно, что это сложно», — призналась она, добавив, что доверяет режиссеру, решившему, что они в картине необходимы.

Ранее ученые оценили опасность растущего ледника, в 2002 году убившего Сергея Бодрова.

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