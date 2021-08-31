«Босс-молокосос 2» возглавил российский кинопрокат

Сиквел американского мультфильма «Босс-молокосос» вторую неделю подряд является лидером российского кинопроката. Об этом сообщают «Известия».

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), анимационная лента собрала треть всего отечественного бокс-офиса — 134 млн рублей.

В продолжении хита 2017 года братья Тим и Тед выросли: Тим воспитывает двоих детей, а Тед ведет бизнес. Одна из дочерей Тима оказывается секретным агентом корпорации младенцев BabyCorp — ей нужно нарушить планы создающего злых младенцев доктора.

На втором месте оказался фильм «Главный герой» с Райаном Рэйнольдсом с кассой в 85 млн рублей. Общие сборы картины за все время проката — 570 млн рублей. Ленту посмотрело почти 2 млн зрителей.

«Главный герой» укрепил лидерские позиции, поэтому в прокате еще будет продолжать показывать результаты», — спрогнозировала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

При этом она отметила, что в сентябре выйдет много потенциальных хитов, от мировых премьер «Дюны» и «Не время умирать» до отечественных «Нефутбола» и «Небесной команды», которые могут потеснить «Главного героя».

Третье место занял мультфильм «Щенячий патруль в кино». На четвертой и пятой строчках расположились «Воспоминания» с Хью Джекманом и хоррор «Кэндимен». Вместе три картины собрали 31 % национальной кассы.

За выходные в кинотеатры страны ходили 1,6 млн зрителей. Этот показатель на 0,3 млн меньше, чем в прошлый уикенд, пишет издание.

Ранее вышел трейлер трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat — Battle of the Realms («Битва миров»).