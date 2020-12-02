Михаила Ефремова этапировали в колонию

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова этапировали для отбывания наказания в одну из белгородских колоний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по региону.

По прибытии в исправительное учреждение Ефремов был помещен в карантинное отделение на срок до 15 суток. С ним, как и с другими осужденными на карантине, там проводятся «профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия». «По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест», — уточнили в управлении.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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