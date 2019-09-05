Латвийская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в латвийском Каугури она в основном говорила и пела на русском языке. Об этом сообщает Neatkariga.

Журналистка назвала поведение певицы свинским.

По ее словам, многие латыши обиделись на Вайкуле и покинули мероприятие.

«Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. Это просто вопрос уважения, и все», — подчеркнула Вейдемане.

Ранее сообщалось, что Вайкуле поддержала антироссийский демарш Катамадзе и пригласила в Юрмалу.