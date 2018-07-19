Собянин поздравил с 84-летием худрука Театра сатиры Ширвиндта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 84-летием художественного руководителя Московского академического театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы. В ней мэр называет Ширвиндта выдающимся актером, режиссером и педагогом.

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«Вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами образы являются вершиной актерского мастерства, ваши замечательные постановки неизменно находят живой отклик публики и являются ярким событием культурной жизни Москвы», — отмечает Собянин.

Александр Ширвиндт в 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Служил в Театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной. С 1970 года состоит в труппе Театра сатиры, а 2000-м стал его художественным руководителем. Поставил спектакли «Никогда не поздно», «Чемоданчик», «Кошмар на улице Лурсин», «Дороги, которые нас выбирают» и др.

Как актер кино широко известен по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих» и др.