Николай Расторгуев исполнил фронтовой хит «Дай ему сил» на юбилейном концерте

На состоявшемся в Москве юбилейном концерте группы «Любе» Николай Расторгуев исполнил песню «Дай ему сил», посвященную героям спецоперации, сообщает StarHit.

Ранее рэпер ST (Александр Степанов), представил официальный релиз песни «Дай ему сил». Артист впервые исполнил ее в зоне СВО для спецназовцев Росгвардии.

«Обратная связь, которую я получил от ребят была мне очень приятна», — приводит слова артиста портал.

Композиция обрела популярность, в сети стали появляться патриотические ролики, в которых звучит хит, и вскоре рэпер сообщил поклонникам, что его песню исполнит «Любэ».

Концерт «Любэ», на котором группа исполнила композицию «Дай ему сил», был посвящен 35-летию группы.