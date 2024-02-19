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Расторгуев рассказал, что Матвиенко не хотел брать его в ансамбль при встрече

Певец Расторгуев заявил, что Матвиенко отказывался брать его в ансамбль

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Николай Расторгуев рассказал, что познакомился с композитором Игорем Матвиенко примерно в 1985 году, когда искал работу. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Расторгуева, в тот период ВИА «Здравствуй, песня» нужен был вокалист. Однако Матвиенко, как заявил певец, не хотел брать его в коллектив. Артист объяснил, что это было связано с его внешним видом.

«Образ тогдашнего состава ансамбля был несколько другой. Я был коротко стриженный, а там все длинноволосые, с модными роковыми гитарами», — поделился исполнитель.

Матвиенко добавил, что поменял решение о Расторгуеве, так как он хорошо пел и выучил тексты всех песен. С тех пор они сотрудничают 35 лет.

10 января издание Daily Storm сообщило, что на ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» подали в суд.

Истцом оказалась организация «Перфект консалтинг», которая занимается строительством и арендой недвижимости. Причина судебного разбирательства неизвестна. Известно только, что с компании Расторгуева требуют 2,1 млрд рублей. В суд подали 29 декабря.

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