«На свой лад»: Бейонсе уличили в плагиате песни Николая Расторгуева

Российских звезд часто обвиняют в воровстве музыки у западных артистов, однако нередко происходит и наоборот. Например, американская певица Бейонсе позаимствовала мотив песни «Ты неси меня река» Николая Расторгуева для своей композиции «Be Alive» — это широко обсуждалось публикой, напомнил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, все-таки российские исполнители чаще вдохновляются творчеством зарубежных коллег, однако противоположные ситуации, когда хиты отечественных звезд становятся основой иностранных песен, обсуждаются не так громко. В пример критик привел британскую рок-группу The Searchers, заявив, что она сплагиатила российскую песню «Из-за острова на стрежень».

«Кстати, именно эта русская композиция сделала группу звездами, — отметил Соседов. — Или турецкая певица полностью скопировала песню группы «Белый орел» и исполнила свою версию «Как упоительны в России вечера», но на свой лад, полностью соблюдая мелодию».

По его словам, зарубежные исполнители берут из российских песен отдельные отрывки, незнакомые иностранной публике, и адаптируют их для своих композиций. Однако чаще они все-таки стараются приобретать права на исполнение песен других звезд, заключил музыкальный критик.

До этого певица Дуа Липа отбилась в суде от обвинений в плагиате – суд в США отклонил иск двух авторов песен, подавших его из-за сингла «Levitating» (2020). Авторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер обвинили певицу в нарушении авторских прав на их песню «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и их же трек «Don Diablo» 1980 года. Однако судья Кэтрин Полк Файлла постановила, что песни имеют только общие сходства, существующие вне авторских прав, и сослалась на приемы, которыми пользовался еще Моцарт.

Ранее Люсю Чеботину обвинили в плагиате Тейлор Свифт.