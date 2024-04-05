Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госпитализирован Николай Расторгуев

112: Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем

close
100%
РИА «Новости»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. В больницу, по имеющейся информации, певец приехал в сопровождении личного врача.

Теперь артисту предстоит полное обследование, в том числе процедура по восстановлению имплантированного кардиовертера — прибора, предназначенного для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на жену артиста, обследование плановое.

В 2024 году на состоявшемся в Москве юбилейном концерте группы «Любе» Николай Расторгуев исполнил песню «Дай ему сил» рэпера ST, впервые исполненную в зоне СВО для спецназовцев Росгвардии.

Композиция обрела популярность, в сети стали появляться патриотические ролики, в которых звучит хит, и вскоре рэпер сообщил поклонникам, что его песню исполнит «Любэ».

Ранее Лариса Гузеева появилась в аэропорту на инвалидной коляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами