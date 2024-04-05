Госпитализирован Николай Расторгуев

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. В больницу, по имеющейся информации, певец приехал в сопровождении личного врача.

Теперь артисту предстоит полное обследование, в том числе процедура по восстановлению имплантированного кардиовертера — прибора, предназначенного для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на жену артиста, обследование плановое.

В 2024 году на состоявшемся в Москве юбилейном концерте группы «Любе» Николай Расторгуев исполнил песню «Дай ему сил» рэпера ST, впервые исполненную в зоне СВО для спецназовцев Росгвардии.

Композиция обрела популярность, в сети стали появляться патриотические ролики, в которых звучит хит, и вскоре рэпер сообщил поклонникам, что его песню исполнит «Любэ».

Ранее Лариса Гузеева появилась в аэропорту на инвалидной коляске.