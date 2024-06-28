Лидер «Любэ» объяснил, почему не ездит с концертами в Донбасс

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что коллектив не может осуществлять концерты в Донбассе, поскольку там «слишком сложные условия». Его слова передает Daily Storm.

«На каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», — заявил исполнитель.

По словам Расторгуева, участники группы «Любэ» отказываются проводить большие концерты в Донбассе из-за оборудования. Самостоятельно выступать в новых регионах Расторгуев не может, потому что он «не совсем бард». При этом лидер «Любэ» отметил, что группа бывала в Донецке.

В феврале 2024 года в ДНР приезжал певец Филипп Киркоров после скандала с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Тогда исполнителя раскритиковали за то, что он спел перед российскими военными песню «Снег» украинской артистки Ирины Билык. В 2018 году во время концерта во Львове певица высказывалась против России и отказалась признавать Крым российским регионом.

Затем на эту новость отреагировала сама Билык, назвав артиста «гением срама и наготы». Она заявила, что тем самым Киркоров «поглумился» над Украиной, а также обвинила его в том, что он продал «душу дьяволу».

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