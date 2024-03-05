Великий пост в 2024 году: календарь питания, правила и значение В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и закончится 4 мая

Праздник Пасхи предваряет Великий пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Это время духовного и физического очищения, когда ограничения в пище соединяются с духовными упражнениями. О том, когда в 2024 году начинается и заканчивается Великий пост, о его сути, правилах, специфике запретов в разные дни и значении поста в современном мире рассказывает «Газета.Ru».

Когда проходит Великий пост

У Великого поста нет фиксированных дат начала и окончания — они зависят от даты празднования Пасхи. Начинается пост в понедельник сразу после Прощеного воскресенья — последнего дня Масленицы, а заканчивается через семь недель, в субботу перед Пасхой.

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая (включительно). Его продолжительность всегда составляет 48 дней.

Суть поста

Самое важное событие церковного года — Святое Христово Воскресение, или Пасха. А Великий пост — это время ответственной подготовки к этому празднику, установленное в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Основной целью поста в книге «Великий пост и Пасха. Пошаговое руководство для верующих» писательница Елена Владимирова называет «изгнание из души своей древнего лукавого духа — змия». «Сей же род изгоняется только молитвою и постом», — сказал Господь своим ученикам («Евангелие от Матфея», глава 17 стих 21).

По словам Владимировой, пост — это не только воздержание от животной пищи, которое также могут соблюдать, например, нищие, заключенные и больные люди. Пост имеет смысл только при соединении с духовными упражнениями. Как объяснила специалист, «биологически благополучный» человек закрыт от влияния высших сил — а пост расшатывает это благополучие и открывает «канал» для воздействия иного мира и духовного наполнения.

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Первое условие христианского поста — «незлобие души». Как отмечает Владимирова, для строптивого человека недоступны истинные цели поста, поскольку он остается «рабом страсти».

«Пост есть сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и страстями», — говорил епископ Герман.

В книге уточняется, что отказ от животной пищи, покаяния и молитвы должны сопровождаться мыслями о своей греховности и воздержанием от развлечений (кино, театры, походы в гости, легкое чтение, игры и прочее).

Существует поговорка «Не все коту Масленица, придет и Великий пост» — она означает, что веселье и удовольствие не вечны, и за ними последуют трудности. Священник Александр Ельчанинов в своих записях называет Великий пост периодом «духовного усилия» и посвящения себя богу.

Что нельзя есть

Основа поста для физически здоровых людей — строгие ограничения в питании:

• отказ от мяса;

• отказ от молочного;

• отказ от рыбы;

• отказ от масла;

• полное воздержание от пищи на какие-то сроки.

Еще раз подчеркнем, что эти правила рассчитаны только на здоровых людей — больные и престарелые освобождаются от поста, если он может им навредить. В книге Владимировой отмечается, что в некоторых случаях те, кому недоступны столь ощутимые ограничения в еде, соблюдают строгий духовный пост — сильнее контролируют свои эмоции, постятся по возможности хотя бы 1-2 раза в неделю, отказываются от развлечений, сладостей и прочих лакомств «для души».

Структура поста — что и в какие дни можно есть

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из двух частей — Святой Четыредесятницы (первые шесть недель) и Страстной Седмицы (последние шесть дней). Каждая неделя имеет свое название и значение.

• Первая неделя — «Торжество православия»

В эту неделю православие чтит победу в иконоборчестве и выказывает уважение императрице Феодоре Константинопольской, восстановившей почитание икон в церкви после запрета в VIII веке.

Первая неделя Великого поста — самая строгая. Она начинается с «Чистого понедельника», когда некоторые христиане ничего не едят и не пьют — либо же только пьют воду. Общепринятое правило первых четырех дней поста — сухоядение, то есть употребление пищи без термической обработки (сырые фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед и прочее).

В пятницу впервые можно употребить растительную горячую пищу без масла. В первые субботу и воскресенье разрешается масло, а в воскресенье можно даже выпить вина.

• Вторая неделя — «Святителя Григория Паламы»

Святитель Григорий Палама известен как систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, отец и учитель Церкви. Его почитают за объяснение связи между богом и миром.

Во вторую и последующие недели (за исключением седьмой) режим по монастырскому уставу такой: в понедельник, среду и пятницу — сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье — горячая пища с растительным маслом. Но мирянам соблюдать монастырский устав необязательно: со второй по шестую неделю Великого поста можно ежедневно есть горячую пищу с растительным маслом.

• Третья неделя — «Крестопоклонная»

Этот период поста посвящен поклонению Кресту. Оно напоминает о том, что Крест символизирует не только искупительную смерть Христа, но и его Воскресение.

• Четвертая неделя — «Преподобного Иоанна Лествичника»

Преподобный Иоанн Лествичник известен как автор «Лествицы» — классического руководства к духовной жизни. Оно до сих пор остается одной из самых популярных книг у православных христиан, поэтому Церковь чтит память автора.

• Пятая неделя — «Преподобной Марии Египетской»

Святую Марию Египетскую почитают за избавление от страсти к развратной жизни — она добилась этого благодаря усиленному посту. С ранних лет девушка считала блуд смыслом своего существования. Однажды Мария попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников, — с целью предаться утехам.

В Иерусалиме девушка обнаружила, что не может попасть в храм — как только она подходила к порогу, толпа ее отбрасывала. У входа в храм висела икона Богородицы, и Мария поклялась перед Божьей Матерью изменить свою жизнь. Она ушла в пустыню, питалась скудной растительной пищей — и через 17 лет смогла избавиться от своей страсти. Всего она провела более 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

• Шестая неделя — «Вход Господень в Иерусалим»

Шестую неделю также называют неделей ваий — это слово означает листья пальмы, которыми устилали путь Христа перед въездом в Иерусалим. У нас альтернативой ваий служат веточки вербы — неделя завершается Вербным воскресеньем.

• Седьмая неделя — «Страстная седмица»

В Страстную седмицу верующие вспоминают страсти Христовы, его земные страдания, смерть, погребение и последующее Воскресение. Последнюю неделю Великого поста можно считать отдельным и особо строгим постом.

Каждый день Страстной седмицы называется Великим и подчиняется строгим правилам. В Великие понедельник, вторник и среду практикуется сухоядение. Великий четверг посвящен воспоминаниям о Тайной вечере — в этот день можно есть пищу с растительным маслом. В Великий пятог (пятницу) приветствуется либо сухоядение, либо полное воздержание от пищи. В Великую субботу перед Пасхой благословляется горячая еда с растительным маслом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Когда можно рыбу

За все время Великого поста рыбу и морепродукты разрешается есть дважды : в день Благовещения Пресвятой Богородицы и в праздник Входа Господня в Иерусалим. Если Благовещение — непреходящий праздник и всегда отмечается 7 апреля, то дата Входа Господня в Иерусалим зависит от дня Пасхи. В 2024 году это 28 апреля.

За день до Входа Господня в Иерусалим отмечается Лазарева суббота (в память о воскрешении святого Лазаря). В 2024 году это 27 апреля. В Лазареву субботу можно есть рыбную икру, символизирующую зародыш будущей жизни. Однако сама рыба в этот день запрещена.

Значение Великого поста в современном мире

Об этом «Газете.Ru» рассказал священник, иерей храма великомученицы Анастасии Узорешительницы в Чкаловске Михаил Требухин:

«Современный мир преподносит нам огромное количество искушений и душевных недугов. Человек по природе своей слаб и часто не выдерживает той эмоциональной нагрузки на себя, что давит на него в этом мире потребления, стремления к богатству и власти. И он ищет, что может спасти его, его душу и тело. Кто-то приступает к медитациям, кто-то уезжает в отпуск, однако не все находят в этом лекарства для того, откуда идут все наши «болезни» души. Мы стараемся изобрести велосипед, но все уже придумано для нашего спасения. Лучшее лекарство — Великий пост.

Святитель Афанасий Великий говорил: «Что делает пост? Врачует болезни, иссушает мокроту, прогоняет демонов, истребляет лукавые помыслы, соделывает сердце чистым. Если кого сильно тревожит нечистый дух, то пусть знает то врачевство, которое находится в словах Господа: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».

close 100% Максим Блинов/РИА Новости

И здесь все сказано. Мы говорим: «Все болезни от нервов». А нервы — это зеркало нашей души. Душа же страдает от духов нечистых. Соответственно, лечим душу постом, живем в гармонии и любви с собой и своими близкими.

Наш современный ритм жизни очень быстр, и у нас часто нет времени остановиться, передохнуть, взглянуть на себя и свои действия другим взглядом. Взглядом критики, покаяния за свои возможные дурные дела и мысли. Великий пост дает нам эту возможность. Возможность остановиться и увидеть то, что мы не замечали, будучи вовлечены в водоворот скоростей современной жизни. Увидеть не только свои проблемы, но и проблемы наших близких, которые мы часто не замечаем, проносясь мимо них.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Людям не стоит отвергать пост — к нему следует отнестись с самым должным вниманием, как к величайшему сокровищу, которое дано нам самим Иисусом Христом для нашего спасения. Вот что говорят святые по этому поводу:

«Сорокадневный пост — это не изобретение человека, но воля Бога, и это нечто таинственное и недоступное постижению» (Святой Петр Хризолог).

«Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего спасения, чтобы не только словом, но и примером научить нас посту» (Святитель Амвросий Медиоланский).

Поэтому будем поститься для спасения и очищения нашей души, и Господь по нашим делам откроет нам двери райские. Аминь».