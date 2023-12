Король ящериц с высоким IQ: 10 необычных фактов о Джиме Моррисоне 80 лет назад родился лидер группы The Doors Джим Моррисон

Автор песен и вокалист американской рок-группы The Doors Джим Моррисон родился 8 декабря 1943 года. Он стал одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки, вел саморазрушительный образ жизни и попал в список 100 величайших певцов всех времен журнала Rolling Stone. К 80-летию со дня рождения певца «Газета.Ru» собрала 10 удивительных фактов из его биографии.

Пугал первую любовь

close 100% Школьный портрет Джима Моррисона, 1961 год Donaldson Collection/Getty Images

В 14 лет Джим Моррисон встретил свою первую любовь — Тэнди Мартин, с которой встречался примерно 2,5 года. Девушка вспоминала, что все это время парень вел себя странно и жестко ее разыгрывал. В комментарии для книги Джерри Хопкинса «Никто из нас не выйдет отсюда живым» Мартин рассказала, что часто просыпалась ночью и видела Моррисона, который молча смотрел с улицы на окна ее комнаты.

За пару дней до отъезда во Флориду в колледж Джим признался девушке в любви, но та не ответила взаимностью.

«Джим схватил ее руку и больно завел за спину. Она сдержала крик и с ужасом выслушала слова Джима о том, что ему бы следовало сделать одно: взять нож и порезать ей лицо, оставив некрасивый шрам, — «чтобы никто, кроме меня, больше на тебя не смотрел», — говорится в книге.

Всю жизнь помнил жуткую историю из детства

close 100% Джим Моррисон, 1960-е Estate of Edmund Teske/Michael Ochs Archives/Getty Images

В возрасте четырех лет Джим стал свидетелем серьезной автомобильной аварии, которая унесла жизни семьи индейцев.

«Грузовик с индейцами либо врезался в другую машину, либо что-то в этом роде — они были разбросаны по всему шоссе, истекая кровью», — вспоминал Моррисон.

Как утверждал певец уже в зрелом возрасте, он верил, что душа одного из индейцев в тот момент могла вселиться в его тело. Впоследствии он описывал случившееся как одно из значимых событий в его жизни и часто возвращался к нему в своих стихах и в песнях, в числе которых — «Dawn's Highway», «Peace Frog» и «Ghost Song».

Имел IQ 149

close 100% Джим Моррисон оставляет автограф на автобусе, 1968 год Michael Ochs Archives/Getty Images

В своей книге Хопкинс пишет, что в течение 2,5 лет обучения в школе имени Вашингтона Джим без труда сохранял средний балл 88,32, а его IQ был равен 149. В колледже баллы Моррисона были выше среднего по стране — по математике 528 при среднем 502, а по словесности — 630 при среднем 478.

Он увлекался чтением трудов Фридриха Ницше и Плутарха, а также произведениями Артюра Рембо, Джека Керуака, Аллена Гинсберга, Лоуренса Ферлингетти, Кеннета Пэтчена, Грегори Корсоу, Оноре де Бальзака и других авторов. Со ссылкой на учителя Моррисона Хопкинс писал в своей книге, что будущий музыкант вполне вероятно изучал демонологию.

«Это были английские книги 17-18 веков по демонологии. Я никогда не слышал о них. Но они существовали, и я убедился в этом из работы, в которой он написал, что прочитал их, а прочитать их он мог только в Библиотеке Конгресса», — рассказал преподаватель.

Вдохновленный книгами, Моррисон и сам увлекся поэзией и прозой, записывая идеи в блокнот.

Врал, что его родителей нет в живых

close 100% Джим Моррисон с отцом Джорджем, 1964 год U.S.Navy

Музыкант не ладил со своим строгим отцом-военным Джорджем Моррисоном, который использовал жесткий подход к дисциплине сына: ругал и унижал его за любые провинности. После поступления в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в 1964 году Моррисон прервал общение с родителями и рассказывал окружающим, что их нет в живых.

Узнав о рок-карьере сына, Джордж Моррисон написал Джиму письмо, призывая его пересмотреть решение быть музыкантом. Он также заявил наследнику, что видит в нем «полное отсутствие таланта в этом направлении». Известно, что за все эти годы Джим поговорил с отцом по телефону всего один раз.

Вдохновлялся Александром Македонским

close 100% Джим Моррисон, 1968 год Manfred Rehm/picture alliance/Global Look Press

Музыкант подражал Александру Македонскому и носил похожую прическу.

«Имиджмейкер в отчаянии заявил: «Ну и на кого же ты похож?» Джим в ответ достал вырванную из исторического труда репродукцию с изображением статуи Александра Македонского: «Вот на него!» — говорилось в статье о Моррисоне в газете «Труд».

Автор материала также отмечал, что Моррисон «метил в боги» – подобному Македонскому, который еще при жизни провозгласил себя воплощением бога Диониса.

Был одержим рептилиями

close 100% Группа The Doors, 1967 год Mark and Colleen Hayward/Getty Images

Один из широко известных фактов о Джиме Моррисоне — прозвище «Король ящериц». Он назвал себя таким образом, потому что обожал рептилий. Прозвище закрепилось за ним после выступления с песней «Not To Touch The Earth», где Моррисон пел:

«Я король ящериц. Я могу все» («I am a Lizard king. I can do anything»).

В 2013 году в честь музыканта была названа гигантская древняя ящерица, останки которой были найдены в 1970-х годах американским палеонтологом Расселом Сайоконом. Рептилия достигала 180 см в длину и весила около 30 кг.

Дважды был арестован из-за выходок на сцене

close 100% Магшот Джима Моррисона в одном из участком штата Флорида, 1970 год Donaldson Collection/Bureau of Prisons/Getty Images

10 декабря 1967 года Моррисон был арестован во время шоу в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Сначала его силой вытащили из душевой кабины, где он отказывался прекращать целоваться с женщиной перед выступлением. Выйдя на сцену, Моррисон раскритиковал местные власти. В итоге полиция арестовала его и обвинила в публичном непристойном поведении и подстрекательстве к беспорядкам.

А во время выступления The Doors в Майами 1 марта 1969 года певец имитировал мастурбацию. По словам одного из свидетелей, Моррисон действительно оголил половой орган — но документальных доказательств этой информации нет. Музыкант был осужден за непристойное поведение — сначала его приговорили к шести месяцам тюрьмы, а после апелляции выпустили под залог в размере $50 тыс.

Через 37 лет один из свидетелей, дававших показания против Моррисона, отказался от своих слов в комментарии газете Miami Herald: «Я ничего у него в штанах не увидел».

Не соблюдал ПДД

close 100% Джим Моррисон и Shelby Mustang GT500 Toodlem/YouTube

У Джима был Ford Mustang по прозвищу «Голубая леди». Ему нравилось пугать пассажиров, возя их по переулкам в неправильном направлении на максимальной скорости. Сценарист Бэйб Хилл вспоминал, как певец разбил «Голубую леди», выехав на обочину.

«Мы находились прямо за полицейским управлением Беверли-Хиллз. Вызвали эвакуатор и такси. Ходовая часть была уничтожена. Я просто держался и говорил: «Вот и мы умрем», — рассказал Хилл.

Причина ухода из жизни Моррисона остается загадкой

close 100% Джим Моррисон с девушкой Памелой Курсон, 1969 год Estate of Edmund Teske/Getty Images

Утром 3 июля 1971 года тело Моррисона было найдено в ванной парижской квартиры, которую он делил с подругой Памелой Курсон. По ее словам, накануне вечером Моррисон почувствовал себя плохо и решил принять горячую ванну. Затем Курсон заснула и несколько часов спустя обнаружила, что певец ей не отвечает. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность, вскрытие не проводилось.

С тех пор вокруг трагедии ходит много слухов. Журналист Сэм Бернетт, друживший с Моррисоном, в частности, заявил, что тот погиб от передозировки. Также существует теория, что в кончине Моррисона могло быть виновато ЦРУ.

Вошел в «Клуб 27»

close 100% Джим Моррисон без сознания на сцене в Амстердаме, 1968 год Michael Ochs Archives/Getty Images

Моррисона не стало ровно через два года после того, как тело гитариста группы Rolling Stones Брайана Джонса было найдено в бассейне, и примерно через девять месяцев после того, как Дженис Джоплин и Джими Хендрикса погубили наркотики. Всем четверым на тот момент было 27 лет. Среди других членов «Клуба 27» — Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и прочие звезды.