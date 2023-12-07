«Давно стихами говорит Нева…»: какие литературные места Петербурга важно посетить

Санкт-Петербург давно снискал славу города, которому благоволят музы, и литературные страницы истории города так же насыщены громкими именами, как архитектурные или театральные. Можно часами рассказывать о знаменитых писателях и поэтах, которые жили, любили и творили на берегах Невы, навсегда став частью петербургской культуры. Сегодня мы посетим самые известные литературные адреса Петербурга.

«Пройдем мимо пушкинских окон…» Озаренный Солнцем русской поэзии

Адрес дома на набережной Мойки, 12 известен всем любителям творчества Александра Сергеевича Пушкина. Прекрасный особняк княгини Волконской в классическом стиле теплого желтого цвета стал последней обителью поэта, где он провел заключительные четыре с половиной месяца своей жизни. Пушкину трудно жилось в этот период: к расстроенным денежным делам добавились клеветнические слухи, приведшие к трагическому исходу, - отсюда поэт уехал на роковую дуэль с Дантесом, в этой квартире прошли последние минуты его жизни. Так мистическим образом замкнулся петербургский круг Пушкина: начавшись с Мойки 40, куда его привез из Москвы дядя Василий Львович перед поступлением в Лицей, и закончившись на Мойке 12 последним вздохом и отпеванием.

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Переезжая сюда, Пушкин рассчитывал прожить в этом доме не менее двух лет. Он много работал (содержание большой семьи требовало немало средств) – дописал «Капитанскую дочку», редактировал новое издание «Евгения Онегина», собирал материалы для написания истории Петра I, готовил к выпуску очередные тома журнала «Современник», был полон планов и надежд. Все перечеркнуло оскорбительное анонимное письмо, запустившее обратный отсчет.

Этот музей-квартира, как и многие подобные ему, очень «живой» по своей атмосфере. Здесь вдруг ощущаешь, что «памятник нерукотворный» был увлеченным человеком, со своими страстями и недостатками, радостями и проблемами. В квартире бережно восстановлены интерьеры и обстановка, собраны подлинные предметы, принадлежавшие Пушкину – письменный стол и кресло, диван, на котором умер поэт, локон его волос и посмертная маска, а также вещи членов его семьи и друзей. Все это в сочетании с эмоциональным рассказом экскурсовода создает эффект присутствия и вызывает настолько острое чувство сопричастности давней истории, что посетителям порой становится не по себе.

«Вот парадный подъезд…» Певец народа

Еще одно атмосферное место, где можно прокатиться на машине времени и окунуться в эпоху общественной и литературной жизни журналов «Современник» и «Отечественные» записки и познакомиться с Николаем Алексеевичем Некрасовым не только как с «Поэтом и Гражданином», но и как с живым человеком. Этому способствует тщательно воссозданная обстановка с большим количеством личных вещей писателя, дающая представление о городском дворянском быте второй половины XIX века и об увлечениях того времени. Некрасов, как и часто навещавший его Тургенев, были большими любителями охоты, о чем свидетельствует коллекция ружей и трофеев. Удивительно, но даже то, что последние годы жизни поэт провел практически прикованным к постели, не создает гнетущей атмосферы безысходности.

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Здесь сложился триумвират Некрасова и четы Панаевых, которые оба занимались литературно-издательской деятельностью. Пикантность ситуации заключалась в том, что Панаевы формально состояли в браке (разводы тогда были затруднены), при том, что Авдотья Панаева много лет была гражданской женой Некрасова. Однако, это не мешало дружбе и совместной работе мужчин. «Панаевские» комнаты, как приемная редакции «Современника», составляют отдельную экспозицию, рассказывая о развитии русской журналистики.

В этой квартире Некрасов написал свои ставшие хрестоматийными произведения: «Русские женщины», «Мороз Красный Нос», «Железная дорога», и наверное, мало кто из посетителей, стоя у окна и глядя на красивое здание с кариатидами на противоположной стороне Литейного проспекта, не произносил задумчиво знакомые с детства строки «Вот парадный подъезд, по торжественным дням…», внезапно разглядев сквозь дымку времени, как проступают понурившиеся запыленные фигуры крестьян-просителей, которых прогнал равнодушный швейцар.

«А по Разъезжей бродит Достоевский…» Защитник униженных и оскорбленных

В Петербурге Федор Михайлович Достоевский прожил 28 лет, и все квартиры, которые он снимал, связывали две особенности – все они были в угловых домах на перекрестке улиц: перекресток-крест, а из окна должен был виден храм или вода. Дом, в котором находится музей-квартира писателя, соответствует этим требованиям полностью – из окна углового дома в Кузнечном переулке видны купола Собора Владимирской Богоматери.

Достоевский не любил Петербург, считая его городом мрачным и полубезумным, но при этом жил его атмосферой, которая помогала писателю погрузиться со всей страстью в экзистенциальную глубину человеческого существования. Мистический город-призрак стал не только местом действия большинства его произведений, но и полноправным действующим лицом, – тот самый «Петербург Достоевского», который Федор Михайлович прославил и проклял. Сегодня писатель задумчиво глядит с почти двухметровой высоты своего памятника на текущую у его ног человеческую реку, словно высматривая своих героев.

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В квартире на Кузнечном переулке писатель прожил последние три года своей жизни, здесь он написал свой самый главный роман – «Братья Карамазовы». Музейное пространство состоит из мемориальной части – самой квартиры с воссозданной обстановкой, которая включает подлинные вещи и книги, переданные потомками Достоевского, и литературную экспозиции в виде рукописей, прижизненных изданий и фотографий. Кроме экскурсионной работы, в музее ведется серьезная научная деятельность, проводятся литературные вечера, лекции и даже спектакли по произведениям писателя в специальном театральном зале.

Ежегодно в первую субботу июля в Петербурге отмечается «День Достоевского». В этот день центр города преображается, – разыгрываются мини-спектакли, проводятся чтения и квесты, а также атмосферные экскурсии по следам героев произведений.

«Под кровлей Фонтанного дома…» Душа Серебряного века

Привыкшая скитаться по чужим квартирам, Анна Ахматова называла себя «кочевницей». Впрочем, такая бездомность была свойственна многим поэтам той эпохи – Мандельштам, Цветаева. Хлебников… Домом для нее был Дом Поэта – именно так, с большой буквы, - некое метафизическое обиталище поэтического гения, никак не связанное с крышей надо головой. И, тем не менее, домом-пристанищем стала для поэта (Ахматова не признавала слово «поэтесса») коммунальная квартира в дворцовом флигеле Шереметевского дворца на набережной Фонтанки – Фонтанного дома. Хотя и здесь жизнь ее была странной, как бы вне бытовых измерений.

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В общей сложности Ахматова прожила в Фонтанном доме 25 лет с перерывом на эвакуацию. Здесь она написала «Реквием», «Поэму без героя» и множество стихотворений, пережила арест сына и постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград» с последующим исключением из Союза писателей, отсюда она уехала в Комарово, где получила дачный домик, который называла «будкой». Дом остался на Фонтанке.

Музей был открыт в 1989 году в квартире на третьем этаже, где жила Ахматова. Здесь воссоздан оригинальный интерьер 20-х - 40-х годов ХХ, хранятся личные вещи поэта, книги, рукописи, фотографии. Литературная экспозиция организована на базе иммерсивных технологий, работает проект «Музей+Театр», проводятся творческие встречи и презентации. Музей является участником программы «Доступная среда», обеспечивая комфортное пребывание посетителей с ограниченными возможностями. Вход в музей с Литейного проспекта под арку дома 53.

«Меж Пестеля и Маяковской». Полторы комнаты

Недавно открывшийся в доме Мурузи на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля музей Иосифа Бродского, наверное, самый необычный среди мемориальных музеев-квартир – это пространство про идею и дух поэта, а не про его жизнь.

Музей разделен на две части: мемориальную в квартире 28, где находилась комната Бродского, и экспозиционную в соседней квартире 36, куда и попадаешь из парадной. Высокие белые потолки, дранка, кирпичные стены и пишущая машинка «Ундервуд». На полках книги, которые стояли в шкафу поэта, на экране старого советского телевизора крутится нарезка из его любимых фильмов, а за окном – Спасо-Преображенский собор, на цепях ограды которого любил качаться в детстве Бродский.

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В зале с небольшим амфитеатром показывают видео с друзьями Бродского, читающими его стихи. Комната с эркером – ободранные стены, остатки обоев 60-х годов, пианино, на котором, как писал поэт, играла соседская дочь, мешая ему спать. И вот те самые «полторы комнаты» - покрытые зеленой краской стены, местами сохранившиеся панели в мавританском стиле, полное отсутствие мебели – пустота, осмысление которой - одна из главных тем в поэзии Бродского.

Билеты на экскурсии можно приобрести на сайте музея, в магазине «Конец прекрасной эпохи» на первом этаже можно есть в продаже биографии поэта и все сборники его стихов и эссе, а также фирменный мерч. Вход с улицы Короленко, 14

В литературоведении существует такое понятие «хронотоп», – дословно «времепространство», когда несколько насыщенных временных слоев сходятся в одной пространственной точке. Вот таким хронотопом, где временные слои нескольких столетий уплотнились в пространстве до одновременности, и ощущается Санкт-Петербург. Потому и не иссякает поток тех, кто интересуется историей и хочет прикоснуться к ней.

Приезжайте в Петербург хотя бы на несколько дней, а лучше планируйте тематические поездки на 2-3 дня, дабы избежать информационного сумбура и, почувствовав себя петербуржцем, неспешно получить удовольствие, открывая каждый раз новую грань прекрасного города.

И пусть такие путешествия в Петербург станут для вас традицией, а поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными – театральная премьера или книжный фестиваль, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет наш портал Visit Petersburg.

