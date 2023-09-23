«Если травля сверху, бесполезно что-то делать». Отец Дани Милохина пожаловался на «репрессии»

Власти Анапы хотят снести дом Дани Милохина, а также закрыли магазин, которым владеют его родители, заявил приемный отец блогера Дмитрий Тюленев. По словам предпринимателя, этим летом семью, в которой растут пятеро детей, проверяли органы опеки. Мужчина утверждает, что сын знает о ситуации, но в Россию пока вернуться не может. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Администрация Анапы потребовала снести дом, принадлежащий приемному отцу популярного блогера Дани Милохина, улетевшего из России из-за угрозы призыва в армию. Как рассказал сам Дмитрий Тюленев в видеообращении, власти города также отправили под снос дом его родителей и закрыли принадлежащий семье магазин, который был единственным источником дохода.

«Не хотел выносить сор из избы, но ситуация патовая. Одному мне уже не справиться. Нужна поддержка хороших адвокатов. Если вы таких знаете — пишите», — заявил предприниматель, уточнив, что местные адвокаты отказываются помогать ему.

«Говорят просто: «Я не буду с этим связываться. Если эта травля прилетела сверху, то бесполезно что-то делать, даже не будем браться», — пояснил он.

По словам Тюленева, основанием для сноса двух домов власти Анапы называют нарушение градостроительных норм. В то же время сам мужчина уверяет, что все документы на строения были оформлены в соответствии с законом. «Там правильно все. Дом на кадастре стоит, и магазин в нежилом здании, которое тоже на кадастровый учёт поставили сами же они. И акт есть – в 2019 году приходили и проверяли, что никаких нарушений нет», — говорит он.

Отец блогера сообщил, что еще в начале лета его торговую точку проверили по анонимной жалобе «все инстанции, которые только есть». Кроме того, домой к Тюленевым, которые растят пятерых детей, приходили органы опеки.

Сам Милохин в курсе всего происходящего, но возвращаться в Россию пока точно не планирует.

«Зачем приезжать? Как он сейчас все решит? Ему надо или медкомиссию проходить, или… У него же зрение еще в техникуме было минус 6,5. Ему надо негодность оформлять. Но он уже просто боится приезжать. Мало ли что-то еще начнется», — заявил Тюленев «Подъему».

Побег Милохина

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ, а через какое-то время выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

В сентябре 2023-го Милохин вернулся на родину и столкнулся с повышенным вниманием федеральных каналов и околоправительственных организаций. Ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить тиктокера на фронт из-за исполнения украинского гимна. Идея понравилась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, и она призвала руководство Минобороны РФ призвать Милохина в армию.

Не пробыв на родине и двух недель, блогер срочно улетел из России обратно в Дубай.

Отец Милохина утверждает, что блогер с радостью работал бы в России, если дать ему «хороший патриотический проект». «Когда мы с Даней общаемся, то он говорит: «Я люблю свою Родину, с какой стати я должен куда-то уехать…» Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются — можно использоваться его потенциал в правильном русле», — подчеркнул Тюленев.