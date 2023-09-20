«Теперь страшно». Милохин отреагировал на сообщения об объявлении в розыск

Блогер Даня Милохин признался, что ему стало страшно после новостей о том, что в России его объявили в розыск. Пока его карточки нет в базе федерального розыска, но «РИА Новости» со ссылкой на правооохранителей уже сообщило, что розыск инициировал военкомат Анапы. Милохин, уехавший из страны в 2022 году и последнее время проживавший в Дубае, осенью 2023 года вернулся на родину, но практически сразу улетел обратно из-за призывов отправить его служить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Блогер и музыкант Даня Милохин, улетевший в ОАЭ после слухов о его возможном призыве на военную службу, прокомментировал информацию о том, что в России его объявили в розыск.

«Теперь страшно. Но фотка красивая», — написал Милохин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Stories (принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив скриншот поста новостного издания.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. «По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», — сообщил собеседник агентства.

При этом в базе федерального розыска карточки Милохина пока не появилось.

По данным Telegram-канала Mash, Милохин с 2018 года состоит на воинском учете в Краснодарском крае. «Все это время оснований для отсрочки у него не было», — утверждает издание.

В то же время приемный отец блогера настаивает, что пасынок негоден для службы в армии, так как у него проблемы со зрением. «Еще со времен техникума ему поставили близорукость, ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал. <...> У него зрение — 6,5», — рассказал мужчина.

«Доказать на деле свою верность»

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в Дубай. Через какое-то время он выпустил дисс на «Первый канал» под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

В ноябре Милохин с другим блогером — Артуром Бабичем — исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В ролике уроженец Кривого Рога Бабич учит Милохина правильному произношению украинских слов.

8 сентября 2023-го Милохин вернулся на родину, после чего на него внезапно обратили пристальное внимание федеральные каналы и околоправительственные организации. Так, ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить тиктокера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн. А глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. По ее словам, непонятно, на каком основании он избегал призыва последние три года.

Мизулина выразила уверенность, что призыв Милохина в ряды Вооруженных сил страны поспособствует «патриотическому воспитанию», а сам Милохин сможет «с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

11 сентября блогер срочно улетел из России обратно в Дубай.

Закон Мизулиной

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков посчитал, что Мизулина своим поступком в отношении Милохина отпугнула от возвращения в страну множество граждан. Среди них есть ученые, предприниматели и IT-специалисты, «которые нужны России», подчеркнул он.

Фракция Даванкова «Новые люди» пообещала ускорить разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назвать его «законом Мизулиной».

В конце марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие из РФ артисты и другие медийные личности вернутся на родину из-за отсутствия аудитории за границей. По его мнению, в эпоху интернета артистам «необходимо живое общение с людьми».