Остров проклятых девиц: «Пансион» — новый хоррор-сериал от режиссера «Пищеблока»

В онлайн-кинотеатре «Иви» вышел мини-сериал «Пансион» — мистический хоррор режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. В нем юная Полина прибывает в пансион для благородных девиц на маленьком острове, чтобы отыскать пропавшую сестру. Главные роли в шоу исполнили Стася Милославская, Виктория Толстоганова и Дмитрий Чеботарев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все четыре серии «Пансиона» — и рассказывает, что ждет тех, кто сойдет на этот берег.

Начало XX века. Небольшой остров. В стоящий здесь исправительный интернат для благородных (по происхождению, но якобы не поведению) девиц приплывает юная Полина (Стася Милославская). Она выдает себя за новую воспитанницу — генеральскую дочку Ростоцкую. На самом же деле Полина ищет свою пропавшую сестру Софью (Вероника Мохирева), которая жила в пансионе. В учреждении царят суровые нравы: жестокая и властная директриса Захарова (Виктория Толстоганова) не терпит никаких отклонений от установленного порядка, да и самим девушкам (Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Валери Зоидова, Анжелика Барчан-Орлова и Екатерина Новокрещенова) палец в рот не клади. Гнетущая обстановка становится все мрачнее, когда воспитанницы одна за другой начинают поддаваться таинственной одержимости. Тогда Полина понимает, что на острове творится что-то неладное.

close 100% Кадр из сериала «Пансион» (2022) Иви

За свои неполные 40 лет режиссер Святослав Подгаевский успел стать матерым российским хоррормейкером: шесть фильмов и два сериала — неплохой послужной список для человека, чей дебютный полный метр вышел восемь лет назад. Так что все эти годы за его карьерой было любопытно следить как минимум с индустриальной точки зрения (все ленты, кроме первой, были успешны в прокате). Да и проникнуться творчеством в принципе труда не составляло: во-первых, несмотря на все сценарные огрехи, Подгаевский всегда умело сооружал на экране вязкую обволакивающую атмосферу, что как бы затуманивала слабые места его картин, во-вторых, с течением времени был отчетливо заметен его ремесленнический рост.

close 100% Кадр из сериала «Пансион» (2022) Иви

Мини-сериал «Пансион» — пожалуй, именно та точка, после которой позволительно говорить о том, что количество окончательно переросло в качество (по логике этой точкой должен был стать прошлогодний «Пищеблок» по вампирскому роману Алексея Иванова, но не сложилось). В новом проекте Подгаевский и его вечный сообщник Иван Капитонов возвращаются на территорию костюмной готики, уже изведанную в «Невесте», но с сильно прибавившим в весе саквояжем. В свое время громкой новостью стала продажа «Невесты» сервису Netflix, так вот «Пансион» будто бы изначально снимался для международного стриминга. Накануне радикального ужесточения гомофобного законодательства сериал не только первой же сценой обозначает свой профеминистский настрой, но и осмеливается на вполне адекватную квир-репрезентацию, что в нынешнем контексте кажется чуть ли не героизмом. Сапфическая любовь под звуки кавера на «Я сошла с ума» и раньше была явлением, так скажем, редким для российского экрана, то ли еще будет.

close 100% Кадр из сериала «Пансион» (2022) Иви

Достойного в «Пансионе», впрочем, хватает и без этого. Здешний остров проклятых, населенный агнцами божьими и артистом Дмитрием Чеботаревым, оказывается местом действия захватывающей истории о злоупотреблении властью и порождаемом ею круговороте насилия. Вкупе с обворожительным сеттингом, отмеченной выше атмосферой и блестящим движением камеры операторки Дарьи Графовой («Джетлаг») все это с лихвой окупает сорняки, которые Подгаевскому по-прежнему не удается вырвать с корнем: неестественную литературность речи, сценарную невнятность и тревожное увлечение эротикой в кадре. Пускай тут и не Мартин Скорсезе, зритель «Пансиона» все же может со спокойной душой избавиться от кислой мины Леонардо Дикаприо и нацепить добродушную улыбку Марка Руффало. Так что если уж куда и записываться этой осенью, то, наверное, в ряды фанатов Подгаевского.