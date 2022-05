Главные песни мая: Баста, Dabro, Ramil, Гарри Стайлс и Кендрик Ламар

Баста и Дарья Янина — «Наугад»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица Дарья Янина записали саундтрек к фильму «Одна», который выйдет в кино 9 июня. Лента расскажет об уникальной истории Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с пятикилометровой высоты.

«Мы писали музыку для фильма с Вадимом Купэ — музыкальным продюсером творческого объединения «Газгольдер», — рассказал режиссер фильма «Одна» Дмитрий Суворов. — Василий увидел части фильма, загорелся этой историей и с нуля написал финальную песню для фильма. Потом мы сняли клип, придумали для него специальную декорацию, в которой возникают воспоминания наших героев. Клип получился очень трогательным».

The Notorious B.I.G., Ty Dolla $ign и Белла Алубо — «G.O.A.T»

К 50-летию со дня рождения покойного рэпера The Notorious B.I.G. его окружение выпустило песню «G.O.A.T.» с участием Ty Dolla $ign и Беллы Арубо. Продюсерами композиции стали Кайо и Эллиот Осаги. Партия Бигги взята из трека «I Love The Dough» с альбома «Life After Death».

Dabro — «Давай запоем»

Братья Иван и Михаил Засидкевичи, известные как группа Dabro, выпустили душевную песню «Давай запоем» о воспоминаниях и ожидании новых встреч, путешествий и прогулок. Этим летом она может стать очередным хитом дуэта — как это ранее происходило с треками «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район».

XXXTentacion & Ye — «True Love»

Совместная работа Канье Уэста с покойным XXXTentacion «True Love» вышла на лейбле Columbia Records 26 мая. Песня будет включена в альбом «Donda 2», который все-таки загрузят на стриминговые платформы. Ранее альбом можно было послушать только на специальных девайсах Stem Player, которые продавал Уэст.

Ramil' — «Не ищи меня»

В песне «Не ищи меня» рэпер Ramil' (Рамиль Алимов) выступил в роли жертвы неразделенной любви. Зрители поблагодарили музыканта на субтитры в клипе, поскольку его исполнение, как всегда, (намеренно) неразборчиво. На следующий день после релиза трек возглавил чарт «VK Музыки», а также вошел в топ-10 «Яндекс.Музыки» и Apple Music.

Жасмин — «Слезы бывших»

Песней «Слезы бывших» Жасмин предлагает всем девушкам проститься с тем, что было в прошлом, и уверенно шагнуть в будущее. В клипе переосмысливается легенда о собирании слез в специальные сосуды под названием «ловцы слез». В ролике режиссер создал образ роковой красавицы, которая разбила немало сердец и собирает слезы бывших избранников.

The Smile — «We Don't Know What Tomorrow Brings»

Весной 2021 года Том Йорк, Джонни Гринвуд и Том Скиннер объявили о создании группы The Smile. Год спустя они выпустили свой первый альбом под названием «A Light For Attracting Attention». В нем вышли композиции «We Don't Know What Tomorrow Brings», «A Hairdryer» и «The Same», клипы к которым сняты в абстрактном анимационном стиле. Автором рисунков выступил художник Стэнли Донвуд, а над анимацией работала Сабрина Николс.

Гарри Стайлс — «Late Night Talking»

Третий сольный альбом обладателя «Грэмми» Гарри Стайлса «Harry's House» вышел 20 мая. В него вошли синглы «Late Night Talking», «As It Was» (с ним музыкант выступал на фестивале Coachella) и еще 11 композиций. В России альбом нельзя легально послушать на стриминговых платформах, но отдельные песни можно найти на YouTube.

​Кендрик Ламар — «United in Grief»

Пятый студийный альбом Кендрика Ламара «Mr. Morale & The Big Steppers», вышедший 13 мая, стал самым личным для рэпера. В нем музыкант анализирует свою жизнь, значение семьи, окружающую действительность и мировую политику. В лид-композиции «United in Grief» Ламар размышляет о своих 19 годах в музыкальном бизнесе и пяти годах вне его, своей семье, психическом здоровье, терапии, славе и деньгах.

Альбом начинается со слов «Мне пришлось через кое-что пройти за 1855 дней» (столько времени прошло после выхода альбома Кендрика «DAMN». Из этой фразы пользователи TikTok сделали тренд, загружая коллаж из видео, демонстрирующих их изменения за аналогичный период.

Arcade Fire — «The Lightning I, II»

Первый за пять лет альбом канадской группы Arcade Fire «We» позаимствовал название у антиутопического романа Евгения Замятина «Мы». Альбом стал финальной пластинкой с участием мультиинструменталиста Уилла Батлера, покинувшего группу. В треклист вошли 10 треков, включая опубликованные ранее «The Lightning I», «The Lightning II» и «Unconditional I (Lookout Kid)». Во время презентации альбома на шоу Saturday Night Live музыканты исполнили две новые композиции — «The Lightning I» и «The Lightning II».