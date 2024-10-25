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Стало известно, как нейросеть распознает автомобили без регистрационных знаков

«РГ»: нейросеть определяет авто без номеров по семи признакам

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Минтранс России

Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский рассказал «Российской газете», как с помощью камер можно выявить скрытый номер.

«Нейросеть определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, таких как трещины на лобовом стекле, дефекты на кузове, наклейки, наличие или отсутствие багажника, а также цвет салона, колесные диски или характерные загрязнения», — сказал эксперт.

По его словам, алгоритм распознавания транспорта без регистрационных знаков прост: автомобиль проезжает первую камеру, которая с помощью нейросети его распознает и фиксирует в определенном месте. Далее в работу вступает анализ данных со второй камеры — в момент, когда автомобиль проехал уже с не скрытым знаком.

Благодаря этому удается обнаружить водителей, которые под первой камерой скрыли госномер, а под второй камерой номер был уже не скрыт.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1–3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД.

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