Цены на газ в Европе утром в пятницу поднялись выше отметки в $480 за 1 тыс. кубометров. Котировки превысили этот уровень впервые с 1 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте достигла $489,08 за 1 тыс. кубометров. По состоянию на 12:48 по московскому времени газ торгуется по $488,11 за 1 тыс. кубометров.

На днях стало известно, что 15-й пакет санкций Европейского союза в отношении России будет направлен против экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ). Обсуждение новых ограничений тормозит Венгрия, которая на данный момент председательствует в Совете ЕС. Также на это влияет процесс утверждения членов ЕК нового состава.

До этого в Сербии поблагодарили Россию за честные цены на газ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает конкретный прогресс по проекту газового хаба с Турцией.