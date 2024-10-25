Российские военные сбросили бомбу ФАБ-3000 на ПВД ВСУ в районе Курахово

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) и складу боекомплекта Вооруженных сил Украины в городе Курахово ДНР. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Авиационный удар был нанесен с применением ФАБ-3000, которая весит более трех тонн и несет не менее 1,2 тонны взрывчатки.

«В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что объект был выявлен в результате мероприятий разведки в районе населенного пункта Разлив западнее Курахово.

Накануне российское оборонное ведомство показало видео с кадрами нанесения удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации беспилотников ВСУ в Курахово.

17 октября сообщалось, что ВС РФ сбросили «умные» авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области.

Ранее появилось видео пролета ФАБ-500 с модулем планирования.