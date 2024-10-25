Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбросили бомбу ФАБ-3000 на ПВД ВСУ в районе Курахово

Минобороны заявило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в районе Курахово

close
Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) и складу боекомплекта Вооруженных сил Украины в городе Курахово ДНР. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Авиационный удар был нанесен с применением ФАБ-3000, которая весит более трех тонн и несет не менее 1,2 тонны взрывчатки.

«В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен ПВД с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что объект был выявлен в результате мероприятий разведки в районе населенного пункта Разлив западнее Курахово.

Накануне российское оборонное ведомство показало видео с кадрами нанесения удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации беспилотников ВСУ в Курахово.

17 октября сообщалось, что ВС РФ сбросили «умные» авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области.

Ранее появилось видео пролета ФАБ-500 с модулем планирования.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами