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Лукашенко высказался о работе иностранных спецслужб

Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

В работе иностранных спецслужб наблюдается кризис. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента, передает агентство БелТА.

«Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и нынешнего кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз прямо на митинге в присутствии личной охраны.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба в штате Флорида.

14 октября сообщалось, что в США предотвращена третья попытка покушения на бывшего президента страны и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

На премьера Словакии Фицо совершили покушение после заседания правительства: около пяти раз в него выстрелил 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуба. Главное о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в работе Секретной службы США выявили системные проблемы.

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