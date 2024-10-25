Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии двухлетняя девочка опрокинула на себя чай в детсаду и получила сильный ожог

Mash: в Башкирии двухлетняя девочка вернулась из детского сада с сильным ожогом

close
Depositphotos

В Башкирии двухлетняя девочка опрокинула на себя чай в детском саду и получила сильный ожог. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время ужина в детском саду №10 города Стерлитамака. По словам заведующей дошкольной организацией, двухлетняя девочка опрокинула на себя горячий чай.

Медсестра оказала ребенку первую помощь на месте, наложив стерильную повязку. Родители отвезли девочку в больницу.

Мать пострадавшей дошкольницы рассказала, что дочь ходила в детский сад всего три недели. Сейчас ребенок с ожогом второй степени находится дома.

До этого ребенка придавило упавшим шкафчиком в раздевалке младшей группы в детском саду в Кабардино-Балкарии. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, девочка была госпитализирована.

Ранее в Петербурге приостановил работу корпус детского сада из-за случаев заражения гепатитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами