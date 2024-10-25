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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: уровень доверия россиян Путину составил 77%, его деятельность одобрили 79%

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину в настоящее время доверяют 77% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической организацией Фонд «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 18 по 20 октября. Всего специалисты опросили 1,5 тыс. человек, проживающих в 104 населенных пунктах на российской территории.

В результате аналитики выяснили, что сейчас уровень доверия россиян главе государства составляет 77%. Предыдущий показатель был на один процентный пункт выше.

При этом количество жителей страны, положительно оценивающих работу Путина на посту президента РФ, не изменилось. Как и неделю назад, деятельность российского лидера одобрили 79% респондентов.

14 октября глава государства провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой. В ходе беседы Путин обратил внимание, что доверие и поддержка со стороны людей очень важны для власти любого уровня.

В свою очередь, Памфилова заявила о желании граждан иметь ответственную и понятную власть на всех уровнях.

Ранее в Кремле объяснили высокий уровень доверия россиян президенту.

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