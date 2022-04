Кэмерон, авторы «Очень странных дел» и еще 5 кинематографистов, обвиненных в плагиате

Асгар Фархади, фильм «Герой»

Что случилось? 5 апреля 2022 года тегеранский суд признал Фархади виновным в деле о плагиате. Оказалось, что постановщик украл идею своего фильма «Герой» (Гран-при Каннского кинофестиваля-2021) у студентки собственной киношколы Азаде Масихзаде. По словам девушки, еще в 2014 году она представила концепцию своей картины «Все победители, все пострадавшие», а четырьмя годами позже она выпустила готовый фильм. В 2019-м Фархади принудил студентку подписать документы с отчуждением ее авторских прав на историю. Азаде выполнила требование под давлением, и ее имя не появилось в титрах «Героя».

«Герой» рассказывает историю заключенного, осужденного за долги. Мужчине предоставляется возможность увидеться со своими близкими и случайно он узнает, что его возлюбленная нашла сумку с золотыми слитками. Герой принимает неожиданное решение: не оставить золото себе, чтобы погасить долги, а найти хозяина сумки, чтобы вернуть пропажу.

Сам режиссер все это время настаивал, что в основе сюжета фильма «Герой» лежит реальная история, о которой он узнал из СМИ и которую просто трансформировал в формат полнометражной ленты. Позже иранец, ставший реальным прототипом экранного героя, подал в суд на Фархади, обвинив его в клевете.

Чем все закончилось? Суд признал режиссера в краже и уточнил, что решение не подлежит обжалованию. На данный момент выбирается форма наказания: либо реальный тюремный срок, либо возмещение финансового ущерба. Вероятно, Фархади должен будет разделить с Азаде прибыль от продажи прав на ленту, собравшую в мировом прокате $2,5 млн.

close 100% Кадр из фильма «Герой» (2021) Memento Distribution

Мэтт и Росс Дафферы, сериал «Очень странные дела»

Что случилось? Режиссер Чарли Кесслер обвинил авторов «Очень странных дел» братьев Дафферов в плагиате. По заявлению постановщика, кинематографисты при создании сериала взяли за основу идею из его короткометражки 2012 года «Монток». Монток — город, расположенный рядом с Нью-Йорком, в котором, по версии конспирологов, правительство США проводило секретные эксперименты по созданию психотропного оружия.

Известно, что, когда Netflix только запустил «Очень странные дела», рабочим названием шоу было «Проект «Монток». Кесслер добавил, что в 2014 году, находясь на фестивале «Трайбека», он лично общался с Дафферами, обсуждая возможный запуск совместного сериала, основанного на его коротком метре.

В обоих проектах очень схожие концепции: действие разворачивается в маленьком городке, расположенном возле секретной военной базы, главные герои — группа подростков, а центральный антагонист — монстр из параллельной реальности.

Чем все закончилось? За день до заседания Кесслер отозвал свой иск, объяснив решение личным разговором с Дафферами. Братья-кинематографисты сумели убедить его в оригинальности своего замысла, над которым они начали работать еще в 2010 году. Доказательством тому послужили старые письма из переписки братьев, датируемые тем временем, а также созданные Google-документы. Некоторые западные СМИ предположили, что результатом мировой стал не только личный разговор режиссеров, но и давление со стороны стримингового гиганта Netflix, хотя прямых доказательств этого нет.

В 2020 году Дафферов снова обвинили в краже. На этот раз истцом выступила ирландская компания Irish Rover Entertainment. Ее представители заявили, что сценарий «Очень странных дел» скопирован с проекта «Тотем», созданног Джеффри Кеннеди и Аароном Симсом. Компания ссылалась на сходства в обеих концепциях: в историях фигурируют девочки со сверхспособностями, которые помогали своим друзьям сражаться с потусторонними монстрами. В суде делу не дали ход: адвокаты Netflix обвинили истцов в самопиаре и заявили, что конкретных оснований для судебного разбирательства нет.

close 100% Кадр из сериала «Очень странные дела» (2016) Netflix

Джеймс Кэмерон, фильма «Аватар»

Что случилось? В 2011 году американский художник Джеральд Моравски обвинил Джеймса Кэмерона и принадлежащую ему компанию Lightstorm Entertainment в плагиате. Моравски заявил, что познакомился с Кэмероном в 1991 году и тогда же рассказал постановщику о своем авторском замысле под названием «Стражи Эдема». Художник питчил историю о гигантской корпорации, которая занялась добычей горной руды в тропических лесах, тем самым подвергнув гибели местное племя аборигенов. Моравски требовал денежную компенсацию в размере $700 млн.

Чем все закончилось? Первое слушание по делу о плагиате состоялось в 2013 году, а двумя годами позже судья Маргарет Морроу вынесла решение в пользу Кэмерона. В ходе слушаний режиссер «Аватара» доказал, что первые наброски будущей истории о планете Пандора он разработал еще в 70-х — задолго до встречи с Моравски. По мнению Морроу, Кэмерон сумел доказать оригинальность своего замысла, в то время как доказательств о каком-то финансовом ущербе в отношении Моравски представлено не было, поэтому дело было закрыто.

close 100% Кадр из фильма «Аватар» (2009) Millennium Films

Люк Бессон, фильм «Напролом»

Что случилось? Боевик Люка Бессона «Напролом», вышедший на экраны в 2011 году, оказался идентичен сюжету дилогии Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса» с Куртом Расселом. В картине Бессона главный герой — ошибочно осужденный заключенный (Гай Пирс), который в обмен на свободу пытается спасти дочь президента США. В картине Карпентера герой Рассела, тоже бывший осужденный, заключает сделку с высшим руководством страны и помогает вывезти президента из Манхэттена, превратившегося в опасную преступную колонию.

После премьеры «Напролом» первыми на сходство ленты с дилогией Карпентера обратили внимание журналисты, обвинив Бессона в краже сюжета. Журнал Box Office даже называл «Напролом» «хитрой и бесстыдной подделкой».

Чем все закончилось? В 2016 году суд рассмотрел заявление Джона Карпентера, потребовавшего от кинокомпании Бессона Europa финансовой компенсации в размере €2,2 млн. Суд вынес решение в пользу Карпентера и обязал Бессона выплатить €85 тыс. Карпентеру, его соавтору Нику Каслу и компании StudioCanal, владеющей правами на «Побег из Нью-Йорка».

close 100% Кадр из фильма «Напролом» (2011) Digital Factory

М. Найт Шьямалан, сериал «Дом с прислугой»

Что случилось? В 2020 году режиссер Франческа Грегорини обвинила М. Найта Шьямалана в нарушении авторских прав и подала на него в суд. Постановщица заявила, что сюжет сериала «Дом с прислугой», автором и режиссером которого является Шьямалан, скопирован с ее фильма «Эммануэль и правда о рыбах», премьера которого состоялась в 2013 году на кинофестивале «Сандэнс». В центре сюжета обоих проектов история о женщине, у которой после смерти ребенка возникла нездоровая привязанность к кукле. В картине Грегорини главную роль исполнила Джессика Бил.

Также Франческа обвинила коллегу в сексизме и мейл-гейзе, уточнив, что сюжет ее фильма родился из личного болезненного опыта (постановщица выросла без матери, а во взрослой жизни долго не могла забеременеть). В то время как Шьямалан использовал незнакомый для себя опыт и подал историю через призму мужского взгляда.

Чем все закончилось? Суд отклонил заявление Грегорини, обосновав постановление тем, что «различий между проектами больше, чем схожих элементов». «Для Шьямалана это уже третий раз, когда его обвиняют в плагиате. Думаю, нет дыма без огня», — прокомментировала решение суда Грегорини.

close 100% Кадр из сериала «Дом с прислугой» (2019) Apple TV+

Disney и Pixar, «Головоломка»

Что случилось? В 2017 году эксперт в области детского развития Дэнис Дэниелс подала в суд на корпорацию Disney и принадлежащую ей компанию Pixar, обвинив их в плагиате. Дэниелс заявила, что идея оскароносного мультфильма «Головоломка» 2015 года, в котором по сюжету в голове главной героини-подростка сражаются за лидерство разные эмоции, скопирована с ее авторской программы «Настроенческие монстры». Более того, по словам врача, в период с 2005 по 2009 года она с командой-аниматоров создала и презентовала Disney пилотную серию будущего проекта «Настроенческие монстры», призванного помочь детям распознавать и принимать собственные эмоции. Также Дэниелс уточнила, что в конце нулевых эту идею она по телефону обсуждала с будущим режиссером «Головоломки» Питом Доктером.

Чем все закончилось? В 2020 году суд отклонил жалобу Дэниелс, сославшись на то, что «персонажи ее проекта «Настроенческие монстры» имеют слишком общие черты, чтобы претендовать на защиту в рамках авторского права».

close 100% Кадр из мультфильма «Головоломка» (2015) Pixar

Джосс Уидон и Дрю Годдард, фильм «Хижина в лесу»

Что случилось? В 2015 году автор мета-романа «The Little White Trip: A Night In the Pines» Питер Галлахер подал в суд на сценаристов хоррора «Хижина в лесу», вышедшего на экраны тремя годами ранее. Камнем преткновения стала концепция последнего. Фильм рассказывает о группе подростков, поселившихся на уикенд в заброшенной хижине в чаще леса. Неожиданно герои начинают погибать один за другим, и, оказывается, что их поездка является частью страшного эксперимента. Сценаристы фильма Джосс Уидон и Дрю Годдард признались в копировании, только не книги Галлахера, а сюжетного тропа культового ужастика Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы» с целью высмеять распространенные клише жанра хоррор.

Галлахер заявил, что действие его романа также разворачивается в хижине в лесу. Герои книги — пятеро подростков, гибнущих один за другим. А финал книги идентичен концовке фильма: выясняется, что герои стали частью операции, намеренно спланированной третьими лицами, которые впоследствии объяснили, как они сфальсифицировали каждое убийство.

Чем все закончилось? В том же году суд отклонил иск Галлахера о плагиате. В своем заключение судья признал, что между книгой писателя и фильмом «Хижина в лесу» есть достаточно общих художественных приемов, но сюжетные линии поданы по-разному, а значит о нарушении авторских прав речь не идет.