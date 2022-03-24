Возвращение шерифа и злые русские: что известно о сериале «Очень странные дела»

27 мая на Netflix выйдет четвертый сезон нашумевшего сериала «Очень странные дела» о подростках, борющихся с потусторонними силами. Что случилось с шерифом Хоппером, каких новых героев ждать — в материале «Газеты.Ru».

Шериф Хоппер вернется

Судьбу шерифа Джима Хоппера, оказавшегося в эпицентре взрыва в лаборатории русских военных, раскрыли в ранее опубликованном тизере к сериалу. В нем опекун Одиннадцатой занимается черной работой на русской военной базе на Камчатке. Существует версия, что этот персонаж станет антагонистом в будущем сезоне (на это, в частности, намекал сам исполнитель роли Дэвид Харбор). В интервью Харбор сравнил судьбу своего героя с той, что настигла мага Гэндальфа из «Властелина колец», когда из доброго старичка-волшебника тот превратился в темную версию себя.

«Мы получаем его [Хоппера] в некоторым смысле заново, так как он много времени провел в русской тюрьме. Ему предстоит возродиться из того, чем он стал», — сказал Харбор.

Россию снимали в Литве

Сцены русской тюрьмы проходили в бывшей Лукишкской тюрьме в Литве, пережившей пленных царской России, Польской Республики, Третьего Рейха, Советского Союза и даже нынешней Литвы. Она была построена в начале 1900-х годов и закрыта только в 2019-м. Сцены зимней России также снимали в Литве.

«Мое приключение в Литве было огромным вызовом, но еще большим вдохновением. Мы очень благодарны городу Вильнюсу и прекрасной стране Литве за гостеприимство», — сказал режиссер Шон Леви.

Новые герои

На опубликованных Netflix фото можно увидеть новичков старшей школы Хоукинс: металлиста Эдди Мансона (Джозеф Куинн) и Аргайла (Эдуардо Франко). Мансон станет главой клуба «Адского огня». На снимке он со зловещим видом играет в любимую главными героями настолку «Подземелья и драконы». Аргайл, по информации инсайдеров, будет отвечать за образ «крутого чувака».

close 100% Кадр из нового сезона сериала «Очень странные дела» (2022) Netflix

Кроме того, в новом сезоне появятся Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли санитара психиатрической больницы Пеннхерста Питера Балларда, Джоэль Штоффер в образе Хэтча, главы этой клиники, а также Роберт Инглунд в роли пациента Виктора Крила. Друга Хоппера в русской тюрьме сыграет Том Влашиха. Звезда сериала «Энн» Эмибет Макналти исполнит роль школьницы Вики, которая привлечет внимание одного из главных героев.

Сюжет четвертого сезона^^

Действие новых серий развернется спустя шесть месяцев после событий предыдущего сезона. В последних эпизодах подростки одолели Истязателя разума в торговом центре. Теперь же, судя по инсайдам от сценаристов братьев Дафферов, героям придется столкнуться с новым злом:

«В США начинает всплывать новый ужас. Что-то давно похороненное, связывающее всех нас», — поделились они.

Теории

Фанаты предполагают, что тайна четвертого сезона будет связана с домом Виктора Крила в Хоукинсе. Именно в нем происходят паранормальные явления, идущие от «изнанки». В тизере главные герои даже идут обыскивать зловещее место.

При этом Netflix отмечает, что персонажи будут разбросаны по миру: кто-то окажется в снежной России, как Хоппер, а кто-то в солнечной Калифорнии, как Одиннадцать. В самом же Хоукинсе будет происходить крайне мало странных дел.

close 100% Кадр из нового сезона сериала «Очень странные дела» (2022) Netflix

«По размаху, по масштабу и даже по идее мы больше не в Хоукинсе», — отметил Дэвид Харбор.

Другое фанатское предположение состоит в том, что создатели сериала планируют вернуть доктора Мартина Бреннера, отца Одиннадцать и антагониста первого сезона. Введение в сюжет линии психбольницы Хэтча только усиливает эти домыслы, так как его клиника может быть лишь прикрытием для новых опытов Бреннера.

Полицейский Стив

Ранее в сеть слили кадр, на котором имя Стива Харрингтона значится среди других имен полицейских Хоукинса. Фанаты решили, что герой может поменять работу продавца мороженого на помощника шерифа.

Когда выйдет новый сезон

Четвертый сезон сериала разделят на две части. Первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. При этом сериал уже продлили на пятый сезон.

О чем сериал^^^

«Очень странные дела» — оригинальный проект Netflix от cценаристов братьев Дафферов. В нем привычную жизнь подростков (Джонатана, Джойса и Майка) нарушает загадочное исчезновение их друга Уилла. Параллельно с этим в городе появляется девочка с магическими способностями, которую друзья назовут Одиннадцать. Подростки сталкиваются с живущем в потустороннем мире злом, которое постоянно пытается выбраться наружу — не без стараний местных ученых.