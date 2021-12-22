Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара». Что о нем известно и есть ли шансы на победу

Американская киноакадемия опубликовала списки претендентов на «Оскар-2022». В шорт-листе оказалась российская анимационная короткометражка Антона Дьякова «БоксБалет», рассказывающая о любви боксера и балерины. В разговоре с «Газетой.Ru» член Киноакадемии Константин Бронзит выразил мнение, что у ленты есть шансы на попадание в финальный список номинантов, однако победить она, скорее всего, не сможет.

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова вошел в шорт-лист премии «Оскар-2022» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». В общем сложности в него попали 15 претендентов. Окончательный список номинантов в этой категории будет объявлен 8 февраля.

Ранее «БоксБалет» удостоился награды на фестивале короткометражного кино «Короче», а также стал лауреатом премии «Икар».

По словам режиссера и члена Американской киноакадемии Константина Бронзита, картина Дьякова повествует об истории любви боксера Евгения и балерины Ольги.

«Там любовный треугольник. За балериной также ухаживает хореограф, который карикатурно напоминает Георгия Товстоногова. Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — рассказал он.

Как отметил Бронзит, «БоксБалет» отличается от других российских анимационных короткометражек своей «взрослостью» — именно это могло стать причиной попадания проекта в шорт-лист «Оскара».

«Его отличает простота истории. И тот факт, что он более «взрослый». Ведь подавляющее большинство советской и российской анимации — детский контент. «БоксБалет» же входит в рубрику «кино для взрослых», это в чем-то брутальное и жесткое кино. Но это не означает, что детям нельзя его смотреть. Оно отличается только с точки зрения подхода режиссера к тематике, поэтому и выделяется на общем фоне», — объяснил аниматор.

Согласно члену Киноакадемии, у российского претендента практически нет шансов на получение премии — Бронзит уверен, что триумфатором номинации в этом году станет проект Disney «Us Again» («Снова мы»), рассказывающий о пожилых супругах, которые на мгновение становятся вновь молодыми.

«Первое место — «Us Again». Это 100%. Второе достанется ленте знаменитой англичанки Джоанны Куинн «Affairs of the Art» («Дела искусства»). В этом я уверен на 95%. Ее фильм — эффектный и очень «английский», что должно понравится западной аудитории. Дальше — француз Бастьен Дюбуа с фильмом «Souvenir Souvenir» («Воспоминания»). Это, возможно, будет его вторая номинация. Первая была несколько лет назад с отличной короткометражкой «Мадагаскар, путевой дневник». В этом я уверен на 90%», — предположил кинематографист.

При этом Бронзит выразил мнение, что «БоксБалет» имеет неплохие шансы на попадание в итоговый список номинантов предстоящего «Оскара».

«В этом году не на что глаз положить. В том числе и по этой причине шансы пройти дальше у фильма очень велики. Хотя шансов на победу у Disney-Pixar, конечно, больше.

Это технически так, потому что Disney-Pixar — американская компания, «Оскар» — американская награда, а подавляющее число академиков — американцы. Будет странно, если они не будут голосовать за свои неплохие фильмы. Но в силу того, что «Снова мы» — тоже не самый выдающийся проект, у «БоксБалета» есть шансы», — заключил эксперт.

На данный момент Киноакадемия объявила шорт-листы в десяти номинациях, среди них, например, нет претендентов на звание «лучшего фильма», а также списков основных актерских категорий.

Из важного для поклонников отечественного кинематографа — в шорт-листе претендентов на приз за «лучший иностранный фильм» не оказалось ленты Киры Коваленко «Разжимая кулаки», ранее выдвинутой Россией. Зато в список вошла картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе № 6», главную роль в котором исполнил Юра Борисов.

Лидером по числу упоминаний в объявленных шорт-листах стал новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» — он был включен в категории «Лучший грим и прическа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая песня к фильму», «Лучший звуковой монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». В четырех списках оказалась «Дюна» Дени Вильнева, новые «Человек-паук» и «Матрица» — в двух.

Среди звезд выделяется певица Билли Айлиш. Посвященный ей док попал в число претендентов на звание «лучшего документального фильма», сама певица будет претендовать на получение приза за саундтрек к «Не время умирать».

Обладатели «Оскара-2022» будут объявлены 27 марта.