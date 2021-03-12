«Грэмми» и коррупция: кто из музыкантов объявил премии бойкот

Канадский музыкант The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе) обвинил учредителей музыкальной премии «Грэмми» в коррупции и сообщил, что впредь намерен ее бойкотировать.

«Я не позволю своему лейблу выдвигать мою музыку на «Грэмми» из-за наличия в академии тайных комитетов», — заявил исполнитель.

В ноябре прошлого года, когда стали известны имена номинантов на премию в 2021 году, среди которых не оказалось The Weeknd с его весьма успешным альбомом «After Hours», музыкант обратился в Twitter к Национальной академии искусства и науки звукозаписи с обвинениями в продажности: «Вы должны мне, моим поклонникам и индустрии».

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Стоит отметить, что учредителей «Грэмми» уже много лет обвиняют в предвзятости в отношении женщин и чернокожих артистов, жалуются на непрозрачную систему голосования, которая многим кажется несправедливой. Однако именно в этом году самая ожесточенная полемика развернулась вокруг того, каким образом имена музыкантов вообще попадают в избирательные бюллетени.

Под прицелом оказалась малоизученная часть процесса «Грэмми» — деятельность анонимных экспертных комитетов, которые рассматривают первоначальный выбор номинаций.

Негодование The Weeknd разделили и другие музыканты. Так, Дрейк сравнил «Грэмми» с «родственником, от которого вы ждете, что он исправится, но тот просто не может изменить свой путь».

Американский рэпер Wiz Khalifa также был удивлен отсутствием суперпопулярного канадского музыканта в списке номинантов на премию.

«Да, это сюрприз, но это политика. Если вы не появляетесь на их вечеринках, они вас не рассматривают», — написал он в Twitter, также придумав альтернативное название премии — «Scammys» (от англ. слова Scam — мошенничество).

Американская рэперша Ники Минаж, в свою очередь, напомнила, что в 2012-м году академия не дала ей награду как лучшей новой артистке, несмотря на то, что в том году семь ее хитов покорили все возможные чарты.

«Они отдали ее белому Бон Иверу», — обратила внимание знаменитость.

Певица Холзи, также не удостоенная ни одной номинации, отметила, что эта церемония «не всегда про музыку».

«Грэмми — неуловимый процесс. Речь может идти о частных выступлениях за кулисами, знакомстве с нужными людьми, рукопожатиях и «взятках», которые могут быть достаточно двусмысленными, чтобы сойти за «не взятки», — написала артистка в Twitter.

26-летний канадский певец Джастин Бибер, получивший номинации в четырех категориях, также остался недоволен решением академии. Исполнитель не признал номинации, подчеркнув, что просто не подходит под их критерии.

В частности, он указал, что его новый альбом Changes был написан в стиле ритм-н-блюз, а не в стиле поп, поэтому соревноваться в категории «Лучший вокальный альбом в стиле поп-музыки» будет странно.

«Я очень польщен тем, что меня номинировали на «Грэмми». Я очень дотошен и избирателен в своей музыке. Учитывая это, я решил записать альбом в жанре ритм-н-блюза. Это был и остается альбом ритм-н-блюз, — написал Бибер в Instagram. — От аккордов и мелодий до вокального стиля и барабанов — это все бесспорно и безошибочно ритм-н-блюз альбом. Я очень люблю поп-музыку, но это не то, что я хотел сделать на этот раз».

Британский певец Зейн Малик, бывший участник суперпопулярной группы One Direction, также обвинил премию в коррупции.

«К черту «Грэмми» и всех, кто связан с этим. Если вы не обмениваетесь рукопожатием и не отправляете подарки, вам не светят никакие номинации. В следующем году пришлю вам корзину кондитерских изделий», — сообщил он в своем блоге.

Позже музыкант пояснил, что его высказывание не касалось его личного права на участие. Он хотел напомнить о необходимости сделать процесс выбора номинантов прозрачным и не позволять фаворитизму, расизму и сетевой политике влиять на процесс голосования.