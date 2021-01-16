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Счастливы вместе: «ВандаВижен» — сериал Marvel, который притворяется ситкомами 60-80-х

Рецензия на сериал «ВандаВижен» по комиксам Marvel

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Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)
Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Marvel Studios Inc.
На Disney+ начался мини-сериал «ВандаВижен», который открывает четвертую фазу киновселенной Marvel. Это шоу про героев Элизабет Олсен и Пола Беттани — ведьму Ванду Максимофф и андроида Вижена, — которые оказываются в реальности старых американских ситкомов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две серии «ВандыВижена» и рассказывает, как себя чувствуют «марвеловские» кинокомиксы в новом обличии.
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Ванда Максимофф, она же Алая ведьма (Элизабет Олсен), и Вижен (Пол Беттани) — молодожены, которые переезжают в идиллический городок Вествью, неотличимый от декораций американских ситкомов 60-х — 80-х. Они скрывают свои способности и мечтают о тихой семейной жизни. Однако вскоре герои начинают понимать, что с окружающей действительностью что-то не то: судя по всему, ее породило сознание Ванды, травмированной событиями «Войны бесконечности» и смертью возлюбленного.

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Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)
Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Marvel Studios Inc.

Концепция «ВандыВижена» (или «Вандавидения», если буквально) крайне специфична, и не очень ясно, стоит ли ждать от здешних девяти эпизодов по-настоящему захватывающей истории. Первые серии, прикидывающиеся продуктом золотых лет американского телевидения, милые, там есть неплохие шутки, и какое-то время получается прожить на среднеатлантическом акценте Беттани и Олсен — а также сентиментальном внимании авторов к деталям. Хотя это совсем не «Манк» Дэвида Финчера, имеются свои моменты — даже при условии, что целевая аудитория вряд ли росла на Дике Ван Дайке, «Моя жена меня приворожила», «Я мечтаю о Джинни» и «Шоу 70-х».

Вместе с тем очевидно, что долго играть в это матричное шоу трумана не выйдет: наблюдать за вялотекущей галлюцинацией скоро станет невыносимо, а прелести стилизации перекроет система координат сновиденческого эпизода-филлера. Судя по содержанию и темпу имеющихся серий, мутить воду тут намерены еще долго, и от этого будет все сложнее бороться с желанием сойти с дистанции. Но даже если мы дотерпим и не утонем в бесконечных титрах (им отведен неприличный процент хронометража) — на горизонте маячит классический «марвеловский» блокбастер с броневичками и прочим фейерверком. Что тоже не слишком воодушевляет после 12 лет однотонного громыхания. (Если вы из тех людей, которым требуется ежегодная инъекция этой радости, а поставку «Черной вдовы» как назло задерживают, вас это, конечно, не касается.)

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Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)
Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Marvel Studios Inc.

Глобально шоу выглядит странно и неестественно. На начальных порах это забавно и уместно, учитывая сюжет, но в перспективе может оказаться проблемой. Сериалы давно стали важнейшим из искусств, и, понятно, главной кинофраншизе 2010-х не выжить без освоения новых медиумов, однако после приземленно-нуарных проектов Netflix по комиксам Marvel («Сорвиголова», «Джессика Джонс» и так далее) грядущий мегаплексный размах «ВандыВижена» заранее хочется воспринимать в штыки — особенно если дома не обустроен полноценный зрительский зал.

Провал платформы Qubi, которая надеялась выехать на кромсании обычных фильмов на виньетки по несколько минут, должен бы чему-то всех научить: например, тому, что далеко не весь контент настолько пластичен, чтобы прекрасно восприниматься где угодно в промежутке между экраном кинотеатра и дисплеем смартфона, претерпев лишь небольшие косметические изменения.

Потенциальная проблема отчасти и в том, что «марвеловские» сериалы официально открывают четвертую фазу магистральной киновселенной, и, следовательно, обязаны поддерживать неподъемный градус «финальных» «Мстителей». Как любят повторять некоторые граждане, времени на раскачку нет; это обидно, поскольку именно неторопливым наращиванием эпичности подкупал тот же «Мандалорец», прежде единолично выступавший флагманом на Disney+. О незатейливой отвлеченности «Агентов «Щ.И.Т.» и «Агента Картер» можно забыть, и, соответственно, игнорировать все эти вещи тоже уже нельзя, сериалы придется штудировать наравне с полнометражными частями франшизы («ВандаВижен», к примеру, будет напрямую связана с сиквелом «Доктора Стрэнджа»). Хотя, конечно, всегда можно пожаловаться на подобное безобразие Валентине Терешковой и заставить Кевина Файги все обнулить.

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Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)
Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021)

Marvel Studios Inc.

Пока же необходимо быть в курсе всех 23 фильмов «марвеловской» вселенной. Что именно за чертовщина происходит в «ВандеВижене», сейчас не способны объяснить даже погруженные в материал фанаты, так что без багажа подключаться к франшизе на данном этапе — несколько самоубийственная задача.

Тем не менее «ВандаВижен» — вещь как минимум любопытная и симптоматичная: люди, успевшие вырастить целое поколение детей, пытаются что-то искать и нащупывать, экспериментировать и расходовать кредит доверия. Об успехе или провале говорить рано — но приклеим звездочку за старания.

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