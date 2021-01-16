Счастливы вместе: «ВандаВижен» — сериал Marvel, который притворяется ситкомами 60-80-х

Ванда Максимофф, она же Алая ведьма (Элизабет Олсен), и Вижен (Пол Беттани) — молодожены, которые переезжают в идиллический городок Вествью, неотличимый от декораций американских ситкомов 60-х — 80-х. Они скрывают свои способности и мечтают о тихой семейной жизни. Однако вскоре герои начинают понимать, что с окружающей действительностью что-то не то: судя по всему, ее породило сознание Ванды, травмированной событиями «Войны бесконечности» и смертью возлюбленного.

close Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Marvel Studios Inc.

Концепция «ВандыВижена» (или «Вандавидения», если буквально) крайне специфична, и не очень ясно, стоит ли ждать от здешних девяти эпизодов по-настоящему захватывающей истории. Первые серии, прикидывающиеся продуктом золотых лет американского телевидения, милые, там есть неплохие шутки, и какое-то время получается прожить на среднеатлантическом акценте Беттани и Олсен — а также сентиментальном внимании авторов к деталям. Хотя это совсем не «Манк» Дэвида Финчера, имеются свои моменты — даже при условии, что целевая аудитория вряд ли росла на Дике Ван Дайке, «Моя жена меня приворожила», «Я мечтаю о Джинни» и «Шоу 70-х».

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Вместе с тем очевидно, что долго играть в это матричное шоу трумана не выйдет: наблюдать за вялотекущей галлюцинацией скоро станет невыносимо, а прелести стилизации перекроет система координат сновиденческого эпизода-филлера. Судя по содержанию и темпу имеющихся серий, мутить воду тут намерены еще долго, и от этого будет все сложнее бороться с желанием сойти с дистанции. Но даже если мы дотерпим и не утонем в бесконечных титрах (им отведен неприличный процент хронометража) — на горизонте маячит классический «марвеловский» блокбастер с броневичками и прочим фейерверком. Что тоже не слишком воодушевляет после 12 лет однотонного громыхания. (Если вы из тех людей, которым требуется ежегодная инъекция этой радости, а поставку «Черной вдовы» как назло задерживают, вас это, конечно, не касается.)

close Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Marvel Studios Inc.

Глобально шоу выглядит странно и неестественно. На начальных порах это забавно и уместно, учитывая сюжет, но в перспективе может оказаться проблемой. Сериалы давно стали важнейшим из искусств, и, понятно, главной кинофраншизе 2010-х не выжить без освоения новых медиумов, однако после приземленно-нуарных проектов Netflix по комиксам Marvel («Сорвиголова», «Джессика Джонс» и так далее) грядущий мегаплексный размах «ВандыВижена» заранее хочется воспринимать в штыки — особенно если дома не обустроен полноценный зрительский зал.

Провал платформы Qubi, которая надеялась выехать на кромсании обычных фильмов на виньетки по несколько минут, должен бы чему-то всех научить: например, тому, что далеко не весь контент настолько пластичен, чтобы прекрасно восприниматься где угодно в промежутке между экраном кинотеатра и дисплеем смартфона, претерпев лишь небольшие косметические изменения.

Потенциальная проблема отчасти и в том, что «марвеловские» сериалы официально открывают четвертую фазу магистральной киновселенной, и, следовательно, обязаны поддерживать неподъемный градус «финальных» «Мстителей». Как любят повторять некоторые граждане, времени на раскачку нет; это обидно, поскольку именно неторопливым наращиванием эпичности подкупал тот же «Мандалорец», прежде единолично выступавший флагманом на Disney+. О незатейливой отвлеченности «Агентов «Щ.И.Т.» и «Агента Картер» можно забыть, и, соответственно, игнорировать все эти вещи тоже уже нельзя, сериалы придется штудировать наравне с полнометражными частями франшизы («ВандаВижен», к примеру, будет напрямую связана с сиквелом «Доктора Стрэнджа»). Хотя, конечно, всегда можно пожаловаться на подобное безобразие Валентине Терешковой и заставить Кевина Файги все обнулить.

close Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Кадр из сериала «ВандаВижен» (2021) Marvel Studios Inc.

Пока же необходимо быть в курсе всех 23 фильмов «марвеловской» вселенной. Что именно за чертовщина происходит в «ВандеВижене», сейчас не способны объяснить даже погруженные в материал фанаты, так что без багажа подключаться к франшизе на данном этапе — несколько самоубийственная задача.

Тем не менее «ВандаВижен» — вещь как минимум любопытная и симптоматичная: люди, успевшие вырастить целое поколение детей, пытаются что-то искать и нащупывать, экспериментировать и расходовать кредит доверия. Об успехе или провале говорить рано — но приклеим звездочку за старания.