«Хочу тебя съесть»: звезду «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме

Имя американского актера Арми Хаммера, известного по ролям в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.», «Назови меня своим именем» и «Социальная сеть», оказалось в трендах Twitter после того, как в сети появились скриншоты компрометирующих его переписок, передает Daily Mail. Из них следует, что 34-летний артист, общаясь с девушками в личных Instagram-сообщениях, проявлял наклонности к каннибализму.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin (@tevinauguste) January 10, 2021

(«Многочисленные жертвы Арми Хаммера рассказали, что он использовал свою известность для манипуляции с целью склонения к сексу. Кроме того, он называл их «кошечками» и призывал жертв позволить ему выпить их кровь»)

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В переписке с одной из девушек актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма: «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Но я вырезал сердце из еще дышащего животного и ел его, пока оно еще было теплым. <...>

Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила».

Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях представлено не было. Из-за этого некоторые пользователи, подключившиеся к обсуждению, выразили мнение, что вызвавшие резонанс переписки являются подделкой. Сам артист и его представители пока что никак не комментировали ситуацию, несмотря на все волнение поклонников.

«Молюсь, чтобы эти новости оказались фейком. И только тогда я смогу уснуть»; «Только что увидел тред об Арми Хаммере. И на этом с меня достаточно, больше в интернет я сегодня не зайду»; «Требуется как минимум три рабочих дня, чтобы понять являются ли эти сообщения фейком или нет», — писали пользователи.

Ранее Хаммер уже несколько раз попадал в секс-скандалы. Так, в 2017 году актеру пришлось удались свой Twitter-аккаунт после того, как в сети высмеяли его лайки под БДСМ-постами, а конкретно — под записями на тему шибари (искусство связывания).

А уже минувшим летом Арми уличили в секс-переписке с россиянкой.

В СМИ тогда были опубликованы скриншоты их откровенного интернет-диалога, в ходе которого американец называл любовницу «котенком» и «маленькой шлюшкой», делал ей пошлые комплименты, а также общался на тему связывания. При этом их удаленный роман якобы длился в течение трех лет, пока актер состоял в браке. Смог ли Хаммер лично встретиться с женщиной, осталось неизвестным.

Арми Хаммер является номинантом на «Золотой глобус» за фильм «Назови меня своим именем». Также на его счету такие проекты, как «Отель Мумбаи: Противостояние», «Под покровом ночи», «По половому признаку», «Одинокий рейнджер», «Дж. Эдгар», «Ребекка», «Рождение нации» и «Роковой выбор». Актер на протяжении десяти лет был женат на модели Элизабет Чеймберс, однако летом 2020 года пара распалась. В браке у них родились два ребенка.