«Хочу тебя съесть»: звезду «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме

Имя американского актера Арми Хаммера, известного по ролям в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.», «Назови меня своим именем» и «Социальная сеть», оказалось в трендах Twitter после того, как в сети появились скриншоты компрометирующих его переписок, передает Daily Mail. Из них следует, что 34-летний артист, общаясь с девушками в личных Instagram-сообщениях, проявлял наклонности к каннибализму.
(«Многочисленные жертвы Арми Хаммера рассказали, что он использовал свою известность для манипуляции с целью склонения к сексу. Кроме того, он называл их «кошечками» и призывал жертв позволить ему выпить их кровь»)
В переписке с одной из девушек актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма: «Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. <...> Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Но я вырезал сердце из еще дышащего животного и ел его, пока оно еще было теплым. <...>
Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. <...> Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила».
Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист действительно писал подобные вещи кому-либо в соцсетях представлено не было. Из-за этого некоторые пользователи, подключившиеся к обсуждению, выразили мнение, что вызвавшие резонанс переписки являются подделкой. Сам артист и его представители пока что никак не комментировали ситуацию, несмотря на все волнение поклонников.
«Молюсь, чтобы эти новости оказались фейком. И только тогда я смогу уснуть»; «Только что увидел тред об Арми Хаммере. И на этом с меня достаточно, больше в интернет я сегодня не зайду»; «Требуется как минимум три рабочих дня, чтобы понять являются ли эти сообщения фейком или нет», — писали пользователи.
Ранее Хаммер уже несколько раз попадал в секс-скандалы. Так, в 2017 году актеру пришлось удались свой Twitter-аккаунт после того, как в сети высмеяли его лайки под БДСМ-постами, а конкретно — под записями на тему шибари (искусство связывания).
А уже минувшим летом Арми уличили в секс-переписке с россиянкой.
В СМИ тогда были опубликованы скриншоты их откровенного интернет-диалога, в ходе которого американец называл любовницу «котенком» и «маленькой шлюшкой», делал ей пошлые комплименты, а также общался на тему связывания. При этом их удаленный роман якобы длился в течение трех лет, пока актер состоял в браке. Смог ли Хаммер лично встретиться с женщиной, осталось неизвестным.
Арми Хаммер является номинантом на «Золотой глобус» за фильм «Назови меня своим именем». Также на его счету такие проекты, как «Отель Мумбаи: Противостояние», «Под покровом ночи», «По половому признаку», «Одинокий рейнджер», «Дж. Эдгар», «Ребекка», «Рождение нации» и «Роковой выбор». Актер на протяжении десяти лет был женат на модели Элизабет Чеймберс, однако летом 2020 года пара распалась. В браке у них родились два ребенка.