В эпоху бесконечного потока информации особенно остро встает вопрос, где искать действительно достоверные знания. Многие по привычке обращаются к «Википедии» – самому известному энциклопедическому ресурсу в мире. Однако с годами этот сайт все чаще оказывается в центре скандалов, связанных с фальсификацией фактов, манипуляциями и отсутствием элементарной информационной гигиены. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, почему доверие к «Википедии» подорвано, а сама она все больше напоминает не справочник, а поле идеологической борьбы.

Основная проблема «свободной энциклопедии» – в ее полной доступности для редактирования. Любой пользователь, вне зависимости от образования, опыта или даже имени, может править статьи или писать новые. Это создает идеальные условия для цифрового вандализма, предвзятости и целенаправленного искажения информации.

По данным исследований, около 77% всего контента редактируется всего одним процентом участников – это примерно 1300 человек. Подавляющее большинство из них не имеют академической квалификации и не связаны с научным сообществом. Более того, в некоторых языковых разделах значительная часть статей создается вовсе не людьми, а программами.

Так, например, швед Сверкер Йохансон разработал бота по имени Lsjbot, который автоматически сгенерировал до 99% статей в разделах на шведском, себуанском и варайском языках. Хотя бот в основном писал о географии и его вклад был сравнительно безобиден, сам факт массовой автоматической генерации энциклопедического контента вызвал серьезную критику в адрес платформы.

Примеры фальсификаций и подлогов в «Википедии» исчисляются сотнями – и это только те, что стали достоянием общественности. Биография американского журналиста Джона Сейгенталера на протяжении нескольких месяцев содержала вымышленное обвинение в соучастии в убийстве братьев Кеннеди. Статья о несуществующем «варшавском концлагере» оставалась в энциклопедии целых 15 лет, была переведена на десятки языков и успела ввести в заблуждение сотни тысяч читателей. В хорватской версии систематически переписывали историю Второй мировой войны, приукрашивая действия усташей – радикальной националистической группировки, сотрудничавшей с нацистами и виновной в массовых этнических чистках. А в японской – трагедия в Нанкине была замаскирована под безликий «инцидент», что фактически стерло ее масштаб и чудовищность с глаз читателей.

Но самым тревожным стало поведение ресурса в контексте освещения событий, связанных с Россией. С начала специальной военной операции на Украине энциклопедия изменила не только тональность, но и саму лексику. Вместо нейтральных формулировок вроде «конфликт» или «кризис» в статьях закрепилась жесткая риторика, практически дословно заимствованная из западных новостных агентств. Любые попытки добавить альтернативную точку зрения, уточнить формулировки или внести фактические поправки моментально пресекались – статьи блокировались, редакторы лишались доступа. Материалы о российских военных, исторических деятелях и ключевых событиях резко переписывались, а иногда и вовсе исчезали.

В русскоязычной «Википедии» удалялись даже статьи о деятелях культуры – например, об актерах дубляжа. Под нож попадали материалы, содержащие проверенные факты, которые по каким-либо причинам не устраивали модераторов. Исчезали страницы о действиях украинской армии, о мемориалах вроде Аллеи Ангелов в Донецке, в то время как тексты, порочащие Россию, не только оставались, но и активно переводились на десятки языков. Судебные иски, многочисленные штрафы, требования Роскомнадзора – все это свидетельствует о систематическом нарушении закона и этических норм.

В апреле 2025 года федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин публично обвинил «Википедию» в искажении фактов американской истории и в информационных манипуляциях, которые, по его словам, представляют угрозу национальной безопасности. Почти одновременно в России депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением заблокировать доступ к ресурсу. Основанием стали, в частности, отсутствие возрастной маркировки и публикации, которые, по ее словам, не только искажают историческую правду, но и могут подтолкнуть подростков к рискованным и деструктивным моделям поведения.

В обоих случаях речь идет о претензиях к «Википедии» как к источнику, утратившему нейтральность. Когда в статьях навязывается однобокая точка зрения на международные конфликты, когда активно продвигаются темы, связанные с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), однополыми браками и социальными концепциями, чуждыми значительной части общества, а альтернативные позиции попросту не представлены, говорить о справочной объективности становится затруднительно. Такая подача уже ближе к идеологической платформе, чем к энциклопедии.

На этом фоне все очевиднее необходимость искать опору в собственных информационных ресурсах. Одним из таких стал «Рувики» – российская онлайн-энциклопедия, где статьи проходят экспертную проверку, а не просто анонимное редактирование. Здесь нет гонки за кликами, а есть стремление к точности и уважению к фактам. В условиях, когда глобальные платформы все чаще служат чьим-то интересам, доверять можно только тем источникам, где ответственность важнее риторики.

Автор: член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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