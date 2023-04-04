Как мы переобули фашиста

Звонок из Бельгии. Звонит дед мужа. Чудесный дядька, остроумный, грубый, безбашенный. Бывший ученый в Союзе, бывший бармен в Брюсселе, как всегда одет неглиже и как всегда орет в трубку:

– Поздравляю, Израиль впервые попал во все новости и впервые с положительной повесткой! Во всем мире вся пресса пишет, какая тут настоящая демократия. Весь Израиль бастует против судебной реформы, мы знаем, мы знаем…

– Да? Ну, мы, если что, за судебную реформу.

– Так вы что, фашисты? Аня, ты слышишь, e нас в семье фашист!..

Через три минуты разговора (на самом деле меньше):

– А да? Ну, тогда меня тоже запиши в фашисты.

Быстро сагитировали.

– Ну вот, одним больше.

– Почему одним? А Аня-то! Аню тоже в фашисты запиши.

Аня – это его очаровательная жена, полная смешливая дамочка. Бывший врач невролог, и в СССР, и в Бельгии. Все знают, что это значит – подтвердить медицинский диплом в другой стране. Бывают люди, про которых ничего кроме «очаровательный» и не скажешь. Не знаю других людей с таким вкрадчивым голосом, наверное, таким голосом говорил Оле-Лукойе. Они отличная пара для сценария. Он громкий, она тихая, он буйный, она миротворец. Оба остроумные.

Наконец-то Израиль заслужил снисходительное похлопывание по плечу: демократия, чо.

Это похоже на знаменитый мем «чем я занимаюсь»: «как это видит моя мама», «что думают мои друзья», «как это представляю я», «как это на самом деле». И далее в зависимости от ситуации рисуется комическое противоречие между четырьмя картинками.

Так же любое событие: в зеркале СМИ; в головах людей, жрущих из СМИ новости; в преставлении оппонирующих друг другу сторон; на самом деле.

Искажение на искажении…

Итак. Израильские забастовки, как их видит моя мама (зачеркнуто), как их представляют СМИ (и так они оказываются в головах): израильская судебная реформа – это конец демократии. Конец разделению властей. Нетаньяху строит власть под себя. Нетаньяху теперь будет назначать судей. Раньше судьи были независимы.

Но пасаран. Это не удалось. Под давлением всего Израиля судебная реформа отложена. В ответ прошел провластный митинг ее сторонников, которых свозили на автобусах.

Израильские забастовки на самом деле: в Израиле многие даже не знают, что есть какие-то протесты. (Зато СМИ всего мира знают). Судей никакой Биби назначать не будет. Они как назначали себя сами, так и будут дальше назначать. (Их никто не выбирал и не выбирает). Просто в (избранном) парламенте сидят больше правые, а в (назначаемом) суде больше левые. Сегодня левые судьи имеют право вмешиваться в законотворческую деятельность парламента и блокировать все его «правые» решения, что и делают. Реформа пытается запретить суду вмешиваться в законотворчество. Судебная реформа – как раз реализация разделения властей.

Кто же будет тебя слушать, кроме родного дедушки и его (очаровательной) жены? Хорошо, что я давно не спорю с людьми ни по каким поводам, и нет более сомнительного для меня слова, чем слово «убеждения».

Что происходит? Почему так происходит?

Да, я понимаю, в чем опасения. Когда ты держишь парламент за горло, можешь долго править. Но Биби никакую власть под себя не подстроит. Он, хоть и профессиональный балансер на ниточке, но непопулярен. Он под тремя уголовными делами. Несчастный 61 голос в парламенте он набрал очень дорогой ценой. Его помнят еще с алии 90-х, когда он ориентировался на русских иммигрантов. Тогда был популярен лозунг, буквально и очень криво переведенный с иврита на русский «Биби хорош для евреев». Русские тогда ко всем плакатам подрисовывали запятую. Получалось обращение «Биби, хорош для евреев!» «Хорош» звучало как «хватит». С тех пор Биби, бывший спецназовец и всегдашний обаяшка, научился говорить и с русской аудиторией.

Но не в этом дело. Интересен перевертыш с разделением властей. В голове у людей реформа суда означает то, что Биби станет вмешиваться в назначение судей. Когда это явно не так, и узнать это очень просто. Когда человек непопулярен – слухи вокруг него разрастаются самые невероятные, и противостоять им невозможно. Есть такой историк, профессор Борис Колоницкий, он в числе прочего занимается тем, что профессионально изучает слухи вокруг Николая Второго. И есть те, кто считает это занятием, недостойным историка. Но слухи вокруг – это часть политического ландшафта, это такой же политический фактор и актор, как и «реальные события». Потому «убеждению», что «Биби хочет назначать судей» невозможно противостоять аргументом, что судьи продолжат назначать себя сами.

И еще одна, более тяжелая история. У правых нет дискурса. Нет языка. Языка, на котором бы правые объяснили свою позицию.

Нет интеллектуалов, которые бы были лидерами мнения, кто мог бы найти язык, чью позицию услышали бы. Сегодняшний язык правые действительно делят с языком всякой черносотенной нечисти, и если откроешь рот, тебя тут же обзовут фашистом. Хорошо, что теперь в нашей команде Аня, без нее в компании фашистов было не так смешно жить.

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