Дедушка старый, ему все равно

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, где доказывает, что диверсию на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» организовали ВМС США. Не ЦРУ, заметим, и не другие спецслужбы, а именно ВМС. О том, почему это важно, чуть позже.

По мнению Херша, история началась в Центре подводного плавания и спасения ВМС США, расположенного во Флориде, в городке Панама-Сити. Центр на протяжении десятилетий готовил высококвалифицированных глубоководников-дайверов, которые способны выполнять как боевые, так и мирные технологические задачи на значительной глубине. Центр в Панама-Сити имеет второй по величине крытый бассейн в Америке. Именно там, по утверждению Херша, и подготовили подрывников газопровода. Взрывчатка была заложена якобы под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22. А спустя три месяца ее взорвали.

По утверждению Херша, ссылающегося на анонимный осведомленный источник, решение Байдена взорвать трубопроводы было принято после более чем девяти месяцев секретных обсуждений, но сам процесс подготовки операции был начат до начала военных действий на Украине – в конце 2021 года, когда якобы Белый дом уже понял, что военные действия неминуемы.

Очень много внимания уделялось в процессе обсуждения, пишет Херш, тому, чтобы, как у нас говорят, «подстелиться». Вот почему водолазы-подрывники были только из числа военных ВМС, а не членами, скажем, Командования специальных операций Америки, о тайных операциях которых необходимо по закону докладывать Конгрессу и заранее информировать руководство Сената и Палаты представителей. С этой точки зрения законы США не были нарушены.

По утверждению Херша, одним из руководителей проекта был советник по национальной безопасности Джейк Салливан, знали об операции госсекретарь Блинкен и его зам Виктория Нуланд.

Решающий момент, как ни странно, имели решения Байдена в мае 2021 года (накануне саммита с Владимиром Путиным в Женеве, после которого «все пошло не так») отменить все санкции против Nord Stream AG. Тогда же, согласно расследованию, Белый дом попросил президента Украины Владимира Зеленского не критиковать эти решения. Тот послушался (это совпадает). Однако критиканы нашлись внутри США. Сенаторы-республиканцы во главе с представителем Флориды Тедом Крузом объявили о бойкоте утверждения всех внешнеполитических назначенцев Байдена и заморозили принятие бюджета Пентагона до осени. Это был болезненный удар.

Однако решимости Белому дому придавали сообщения о сосредоточении российских войск на границах Украины. Возникли опасения, что в случае войны такие страны, как Германия (то есть зависимые от поставок российского газа), не захотят снабжать Украину деньгами и оружием. Тогда-то и была созвана «группа Салливана» для разработки плана диверсии. Было проработано несколько вариантов: атака с подводной лодки, сбрасывание бомб с взрывателями замедленного действия и т.д. Однако остановились на таком плане, который максимально маскировал бы исполнителей. Этот план якобы был согласован с ЦРУ во главе с его директором Уильямом Бернсом.

Херш упоминает некоторый имевшийся на сей счет опыт. Якобы в 1971 году американская разведка узнала о существовании подводного кабеля на дне Охотского моря, при помощи которого региональное командование ВМФ на Камчатке держало связь со штабом во Владивостоке. Тогда якобы и были успешно использованы водолазы ВМС США, а также несколько глубоководных аппаратов, чтобы установить подслушивающее устройство, которое записывало все переговоры российских военных. Однако, утверждает Херш, всю операцию слил русским гражданский техник Агентства нацбезопасности по имени Рональд Пелтон. За 5 тысяч долларов.

Сомнения тем не менее были большие. Однако, настаивает Херш на своей жесткой хронологии, 7 февраля 2022 года Байден встретился в Белом доме с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего вдруг заявил: «Если Россия вторгнется, «Северного потока – 2» больше не будет. Мы покончим с ним». Спросят ли Шольца теперь об этом в самой Германии?

Сама операция после согласования с ЦРУ проводилась в сотрудничестве с норвежцами, пишет Херш. Тем более что уничтожение «Северного потока» было на руку Норвегии, которая могла увеличить поставки своего газа в Европу, что в результате и произошло.

Трубы на участке на мелководье Балтийского моря в нескольких километрах от датского острова Борнхольм виделись удобной мишенью. Они находились в пределах досягаемости водолазов, которые, утверждает Херш, работая с норвежского тральщика мин класса «Альта», и установили мины. Был придуман способ взорвать трубопроводы не сразу после учений, чтобы отвести подозрения, а после более длительного периода: взрывчатка C4, прикрепленная к трубопроводу, должна была сработать от гидроакустического буя, сброшенного самолетом.

И вот, нагнетает Херш интригу, 26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил тот самый гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на «Северный поток – 2», а затем на «Северный поток – 1». Через несколько часов сработали мощные взрывные устройства на основе взрывчатки С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя.

Это крутой сюжет для детективного романа. Единственный, но важный недостаток: у Сеймура Херша нет никаких прямых и даже косвенных доказательств правоты его утверждений, кроме ссылки на некий осведомленный источник. При этом он добросовестно дал высказаться «второму мнению». Обратившись за комментариями в Белый дом и ЦРУ. Оба раза получил одинаковый категорический ответ: это все абсолютная ложь и выдумки автора.

Кто же сей автор? Он, 1937 года рождения (родился в семье литовских евреев, эмигрировавших в США), бывший репортер газеты The New York Times и журнала The New Yorker, получивший множество наград за громкие журналистские расследования, в том числе о войне во Вьетнаме и «тайной тюрьме» в Абу-Грейб. Также он автор скандальной публикации 2004 года, оспаривавшей версию администрации Обамы об убийстве в 2011 году основателя «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена в ходе операции спецназа США.

Именно Херш в 1986 году утверждал, что поражение ВВС СССР южнокорейского пассажирского Boeing рейса 007 в сентябре 1983 года стало результатом стечения обстоятельств – «советской некомпетентности» и сознательной операции разведки США. Позже последнее подтвердили на официальном уровне в правительстве США. Пулитцеровскую премию он получил еще в 1970 за освещение войны во Вьетнаме. В 1970-х участвовал в расследовании «Уотергейтского скандала». Но еще раньше начинал «общественную деятельность» как пресс-секретарь избирательной кампании демократа и либерала Юджина Маккарти (собственно, Никсон и отдал приказ подслушивать ее штаб).

Многие в Америке, однако, Херша, особенно в престарелом возрасте (мол, дедушка старый и выжил из ума), считают склонным к конспирологическим теориям, имеющим мало общего со здравым смыслом. Впрочем, так часто говорят про тех, чьи версии событий не вписываются в мейнстрим.

Так или иначе, но первая реакция на «разоблачения» Херша в американских масс-медиа была совсем вялой. Ни одно ведущее издание публикацию с личного сайта журналиста не перепечатало. Никаких первых полос. Ведущие телекомпании обошли «скандал» стороной (во всяком случае, на момент подготовки этой заметки). На заявление представителя МИДа РФ Марии Захаровой о том, что к «Соединенным Штатам есть вопросы, на которые нужно ответить, в связи с их ролью во взрывах на подводных газопроводах «Северный поток», обратило внимание разве что агентство Reuters, что, конечно, немало, но недостаточно для бурной всемирной реакции. Белый дом еще решительнее повторил, что все ложь. Само агентство «не имело возможности проверить подлинность версии Херша».

Ничего неожиданного в этом нет. Представим себе, что появилась бы аналогичная публикация с примерно такой же доказательной базой – ссылкой на некие аналогичные источники в спецслужбах. И все. О том, что русские сами взорвали свой газопровод, чтобы, скажем, «заморозить Европу». Это была бы сразу «информационная бомба». Но это – другое.

Во-первых, в современном мире получают ход только те расследования, которые «против кого надо расследования». Во-вторых, в политическом классе США нет никакого запроса на то, чтобы сейчас «копать под администрацию Байдена» за то, что она якобы имеет отношение к подрыву «русского трубопровода». Нет такого запроса и в американском обществе, которое на две трети поддерживает продолжение военной и иной помощи Киеву. Мол, даже если и подорвали – ну и славно. В-третьих, в данном случае – тут Херш может быть и прав – американские законы, с формальной точки зрения, не нарушены: за ВМС, по недосмотру или нет, оставлено право проводить такие тайные операции «в интересах США». И вообще взрывные устройства якобы приведены в действия руками норвежцев.

На днях в европейской прессе промелькнуло сообщение, что и немецкие следователи допускают наличие следа «западной страны» в диверсии. Но затем вопрос замяли – ждите окончательных результатов следствия.

В былые времена, «до постправды», можно все-таки было бы ожидать какой-то реакции того же Конгресса в его оппозиционной части. Для проформы хотя бы создали какую-нибудь комиссию: а вдруг законы все-таки нарушены? В Европе тоже ведь есть кому задавать вопросы. Не только норвежским властям. Или канцлеру Шольцу. Могли быть осведомлены и шведы, и датчане. Но пока и тут молчок.

Самый вероятный вариант реакции на публикацию – ее дальнейшее игнорирование, притом что никаких доказательных фактов Херш действительно не приводит. Ее могут просто замалчивать. Это проще. Вовсе не нужно – да и рычагов таких юридических нет – привлекать его к уголовной ответственности «за дискредитацию ВМС США». И иноагентом его тоже не объявят. Изящнее все будет, изящнее.

По-своему удивительно, что почему-то с российской стороны не получил развития вброшенный сразу же тезис о возможной причастности Запада, прежде всего США. Россию к расследованию не допустили. А если бы допустили, то в случае подтверждения версии из публикации журналиста-расследователя, которому может быть уже все равно («дедушка старый», повторим), это могло бы превратиться в casus belli. Но вот что тогда с этим делать?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.