Борьба за небо. Без чего не одержать победу в войне?

30 октября 2025 года в Колонном зале Музея военной формы в восьмой раз прошла ежегодная конференция «Огарковские чтения». Этот форум традиционно посвящен памяти выдающегося военного мыслителя маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова (начальника Генерального штаба ВС СССР в 1977–1984 годах). На этом мероприятии собрались высокопоставленные российские военачальники, военные эксперты, ученые-аналитики, экономисты, иностранные гости и журналисты. Мероприятие организовано Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) при поддержке партнеров и ставит целью анализ исторического опыта и поиск ответов на вопрос, какими будут войны будущего.

В частности, с докладом «Двенадцатидневная война между Ираном и Израилем: уроки для России» выступил старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин. Он проанализировал недавний вооруженный конфликт, который разгорелся на Ближнем Востоке, и выделил несколько ключевых уроков, актуальных для нашей страны.

Прежде всего, подчеркнул Лямин, «эта война в очередной раз подтвердила очевидную истину: потеря инициативы и промедление с принятием решений в противостоянии ведут к тяжелым последствиям».

Однако подобные обстоятельства характерны для любого военного конфликта. К примеру, в письме Уинстона Черчилля маршалу Сталину от 5 января 1945 года говорится: «На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы». Так что проблема потери инициативы актуальна еще со времен Троянской войны.

К сожалению, автор не уточняет — а какую инициативу конкретно должно в этом случае проявить военно-политическое руководство в Тегеране? Напасть на Израиль? Нанести ракетный удар по США?

Стратегия Ирана, по словам Лямина, заключалась в том, чтобы заманить Израиль и США в трясину затяжного конфликта. Предполагалось, что, понеся издержки, Вашингтон надавит на Тель-Авив и заставит его пойти на перемирие с ХАМАС. Поначалу такой подход давал результаты, однако затем Израиль пошел на резкую эскалацию. Докладчик отметил, что Тегеран и его союзники недооценили готовность США впрямую и до конца поддерживать Израиль, и поэтому вовремя не отреагировали на изменение обстановки.

Тогда возникает вопрос: а когда в ходе ближневосточных конфликтов было как-то по-другому? Обратим внимание на выражение Юрия Лямина: «Затем Израиль пошел на резкую эскалацию». ЦАХАЛ действовал так всегда — и в 1967-м, и в 1973-м, и в 1982 годах, да и в любом другом вооруженном противостоянии. Что касается военной поддержки Израиля Соединенными Штатами — и в этом случае абсолютно нечему удивляться. Никогда не было по-другому.

Юрий Лямин подробно разобрал тактику Израиля. Он отметил высокую эффективность агентурной сети и спецназа ЦАХАЛ: израильская сторона сумела выявить многие позиции иранской ПВО и ракетных подразделений, нанося удары с помощью заранее установленных скрытых средств поражения — в том числе дистанционно управляемых модулей и противотанковых ракет Spike, оставленных в ключевых местах.

Безусловно, все это имело место. Однако это не самые главные причины, которые привели США и Израиль к столь впечатляющему результату в 12-дневном вооруженном противостоянии.

Тогда возникает вопрос: а что главное? В первую очередь, Израиль и США одержали убедительную, а по сути дела безоговорочную победу в битве за эфир. Это означает, в ходе конфликта противниками Ирана было завоевано подавляющее превосходство в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств (РЭС) и управления войсками противника, практически до нуля снижена эффективность боевых средств, оружия и разведки ВС Ирана и обеспечена устойчивая работа радиоэлектронных средств Израиля и США.

Наряду с парализацией системы противовоздушной обороны Ирана это позволило противникам Тегерана завоевать абсолютное господство в воздухе и провести 12-дневную операцию без потерь в авиатехнике .

Именно это позволило осуществить боевое применение стратегических бомбардировщиков В-2 с малой радиолокационной заметностью. Тихоходные неманевренные самолеты каждый стоимостью в 2 млрд долларов без потерь отбомбились по ядерным объектам Ирана. Можно только представить, каковы были репутационные потери США, если хотя бы один В-2 был бы сбит средствами ПВО Ирана.

Все остальное, о чем упоминает Юрий Лямин в своем выступлении (разведывательная информация от орбитальной группировки космических аппаратов, киберразведка, действия агентурной сети и спецназа и пр.), безусловно, важно и имело большое значение, но вот без этих двух замковых камней — выигранной битвы за эфир и завоевания господства в воздухе — столь убедительная победа Израиля и США была бы вряд ли возможна.

Юрий Лямин обратил внимание на состояние противовоздушной и противоракетной обороны. По его мнению, современная война показала, что наземная ПВО обязательно должна иметь сильный компонент ПРО и работать в тесной связке с истребительной авиацией, иначе она уязвима.

Все-таки надо формулировать свои выводы и предложения в рамках устоявшейся терминологии, то есть употреблять следующие словосочетания — система радиолокационной разведки (о ней в своем выступлении Юрий Лямин не сказал ни слова), система зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия, противоракетная оборона. А то у специалистов возникают вопросы: что такое «наземная ПВО», что означает «сильный компонент ПРО» и тем более как ПРО должна работать «в тесной связке с истребительной авиацией».

Лямин отмечает, что Израиль, обладая одной из самых развитых противоракетных оборон, сумел нанести серьезный удар по иранской системе ПВО, использовав ее слабые места. Среди них — практическое отсутствие у ВВС Ирана современных истребителей завоевания превосходства в воздухе, нехватка новейших зенитных ракетных комплексов и отсутствие специализированных комплексов ПРО.

Ну, а если так, то военно-политическое руководство в Тегеране явно переоценило свои силы. Если столь сильно уступаешь противнику в вооружениях, военной и специальной технике, технологиях, то не стоит на своего потенциального неприятеля поднимать хвост. В противном случае все закончится разгромом. Что по факту и произошло.

Доклад Юрия Лямина сопровождался выступлением специально приглашенного гостя — известного израильского общественного деятеля Якова Кедми. Он сделал акцент на профессионализме израильской армии и особенно сил спецназначения, которые блестяще провели свои операции. Общественный деятель выступал ярко, эмоционально, но о радиоэлектронной борьбе (битве за эфир) и способах завоевания господства в воздухе не сказал ни слова.

В журнале «Россия в глобальной политике» опубликована статья начальника Генерального штаба Юрия Балуевского (2004–2008 годы) и директора ЦАСТ Руслана Пухова («Цифровая война» — новая реальность». Авторы делятся своими взглядами на ведение военных действий в XXI веке, выделяют ключевые аспекты в ведении вооруженной борьбы, обращают внимание на необходимость адаптации структуры, организации, вооружения и военной техники к войнам будущего. Следует подчеркнут, что это очень добротный материал.

Но вот вопросов завоевания господства в воздухе и битвы в эфире Юрий Балуевский в своем весьма профессиональном исследовании не касаются в принципе. Как будто такого вида, как Военно-воздушные (космические) силы, не существует в природе. В общем, о состоянии отечественной авиации и способах завоевания господства в воздухе в статье Балуевского и Пухова ни слова.

А что там по этому поводу говорят наши вероятные партнеры? К примеру, Военно-воздушные силы США заявили законодателям, что им нужен истребительный парк из 1558 пилотируемых боеспособных истребителей для проведения операций с низким уровнем риска, что почти на 300 больше, чем у них есть сейчас.

Конгресс США приказал Военно-воздушным силам подготовить отчет, озаглавленный как «Долгосрочная структура истребительных сил ВВС США» (в рамках Закона о полномочиях в сфере национальной обороны на 2025 год).

В отчете F-35 назван «основой истребительных сил ВВС США» и говорится, что ВВС планируют закупить столько истребителей, сколько сможет произвести Lockheed Martin и другие подрядчики, и продолжить модернизацию самолета. В настоящее время в ВВС имеется около 500 истребителей F-35, и в конечном итоге они хотят приобрести в общей сложности 1763 самолета.

В таблице, включенной в отчет, говорится, что промышленность может достичь максимальной производственной мощности по F-35A, производя 100 многофункциональных истребителей в год для ВВС, к 2030 году, а также достичь максимальной производственной мощности в 24 F-15EX к 2027 году. Это может оказаться сложной задачей для Военно-воздушных сил США. Обычно Пентагон стремится закупать около 48 истребителей F-35A в год.

Так что в Соединенных Штатах отдают себе отчет в том, что такое завоевание господства в воздухе и как его достигать. Увеличение боевого состава ВВС США — довольно амбициозный план, который невозможно реализовать без значительного увеличения бюджета. Основная цель представленного отчета — донести до лиц в США, принимающих решения, информацию о том, что необходимо Военно-воздушным силам для выполнения всех своих задач. Только таким способом, полагают аналитики в США, можно выигрывать войны, подобные 12-дневному столкновению с Ираном.