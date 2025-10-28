Почему российские бренды возомнили себя тяжелым люксом

Уровень моего патриотизма таков, что я должна всем признаться: меня переполняла гордость и распирало от восторга, когда я видела в центре Милана огромный — в три этажа — бутик Carlo Pazolini.

На фоне скворечников, которые занимали на дорогущей виа Монтенаполеоне всякие дольче с габбанами, эрмесы и прочие ларусмиани, наш родной трехэтажный стеклянный монстр выглядел действительно грандиозно. В нем можно было разместить пару цехов автомобильного завода. Что уж там какие-то сапоги и тапки.

На этом моя гордость заканчивалась. В Москве я хотела посмотреть в глаза основателям бренда и спросить: а что ж вы так боитесь всем сказать, что бренд российский? Неужели красно-бело-зеленые флажки лучше продаются?

Но это был благословенный 2013 год. Тогда еще даже и не пахло тем, чем сейчас буквально провоняли все бренды, которые сегодня торопятся повесить на себя родной скрепный триколор.

Если вы прочитаете новость о том, что в небе над Москвой заметили северное сияние, знайте, это зарево от моей полыхающей задницы. Я вот сейчас объясню. И ваши тоже заполыхают священным огнем пролетарской злости.

Российский бренд N. Вообще никому неизвестное нечто. В составе — полиэстер, рассуждения о ДНК бренда (выискались тоже, шанель, блин), Telegram-канал, он же магазин (с обязательными постами о философии потребления). Ну и три процента шелка. Куда ж без него.

Позиционирует бренд N себя как магазин мидл-сегмента. Еще раз даже напишу и большими буквами: МИДЛ-СЕГМЕНТА. То есть для середнячков. Для нас с вами, миленькие. Для тех, у кого средняя зарплата. Средняя квартира. Средняя машина. Ну и что уж там, пусть и средняя фигура.

Средний класс. Мы не ходим в рестораны каждый день. Мы не покупаем тачки каждый год. Мы не тратим на полиэстер много денег. Мы вообще полиэстер не любим. Он противный и электризуется. От него все чешется. И он выглядит плохо.

Но на сайте производителя N продается блузка из этого самого полиэстера, приправленная тремя процентами шелка, понтами бренда, рассуждениями о ДНК, философии потребления и бла-бла-бла…

А теперь барабанная дробь. Блузка стоит 43 000 рублей. СОРОК. ТРИ. ТЫСЯЧИ.

Что со мной сделает эта блузка за такие деньги — я даже представить боюсь. Но рассчитываю на что-то грандиозное. Типа массажа.

Еще один бренд. Уже чуть более узнаваемый. Имя какое-никакое есть. Брючки в горошек — 56 000 рублей. И снова в составе — ни одной натуральной ниточки.

Ищу заветную «звездочку», ту самую сноску, где мелким шрифтом будет написано: «при ходьбе каждая горошина целует вас в то место, к которому прикасается — вот почему так много горошин дизайнеры сконцентрировали в верхней задней части брюк». Но этой сноски нет. А ценник есть. Совершенно неадекватный нынешней ситуации. Ситуации, в которой я не находила еще ни одной новости о том, что в России (мы же обо всей России, не только о Москве?) мидл-класс стал зарабатывать минимум миллион в месяц.

Есть у меня подружки, с которыми я обсуждаю моду, шмотки, туфли, скидки и прочее. Так вот, они свято убеждены, что российские бренды — это действительно тяжелый люкс. И найти что-то крутое, хорошего качества, не перепроданное из Китая, да еще и за адекватные деньги — это и есть получение VIP-статуса в море российских брендов.

И вот эти все бренды вешают на себя какие-то сверхъестественные ценники, и каждый новый бренд (а появляться они стали, как вши в пионерском лагере — так же быстро и непонятно откуда) вдруг с какого-то перепуга начинает говорить о себе: мы позиционируем себя брендом класса люкс, хай левел, аппер супер вип (дальше — белый шум, нормальные люди уже не слушают).

Алло! Брендом в темя не дало? Вы в курсе, сколько людей в нашей стране могут позволить себе одежду класса люкс и весь ваш вот этот хай левел? Да что там в стране. Вообще во всем мире.

Класс люкс?!! Вы там с какой печки в деревне шлепнулись? Самая яркая история вот такого перехода в сегмент люкс — это бренд «историй». Компания просто в один день сказала: «Да, кстати, а вот с этого момента мы в себя настолько поверили, что будем теперь стоить, как Loro Piana». Дальше должен был раздаться зловещий смех. Думаю, дома они так и ржали.

Думаете, что-то изменилось на вешалках в магазинах? Типа качество там стало покруче? Дотянулись до люкса? Кх-кх… ну как вам сказать… иногда мне кажется, что им лучше сразу продавать катышки!

Но случилось разоблачение еще круче (вот за что люблю наших людей — за въедливость!). Народ увидел, что кое-кто стал обалдевать от своей значимости. И народ стал искать причины этой значимости. Наш народ — он такой, он в значимость верит. Только если она действительно что-то значит.

Но нашел народ кое-что поинтереснее: шмотки, которые бренды продают за бешеные люксовые тыщщи. И нашел народ эти шмотки на AliExpress. За копейки. И без люксовых шильдиков. И вот тут все подумали, что дело запахнет как минимум скандалом, отменой, извинениями… Но нет, дело как пахло лежалыми китайскими тряпками, которые перепродают с наценкой в 20–40 раз, так и пахнет.

И как же часто этот аромат китайского маркетплейса доносится с полок новоиспеченных «российских» брендов!

Моя подруга Женя этим летом искала себе одежду, чтобы сходить в этот наш телевизор. Задача стояла вполне адекватная: строгий брючный костюм, без выпендрежа, легкий оверсайз (ну кому хочется постоянно живот втягивать), и такой, который можно будет носить и после эфира.

В крупнейшем московском торговом центре — целый стадион одних только российских брендов. Женя со своей подружкой просеяла весь ассортимент через мельчайшее сито. Итог — качество на уровне самого низкосортного китайского ширпотреба; цены на уровне дольчей, габбанн и прочих эрмесов; модельный ряд как раз для тех, кто вот-вот поедет на Потешную улицу или только что с нее вернулся (для немосквичей: на Потешной у нас дурдом есть). Ну и самое, пожалуй, главное — размерный ряд, который обрывается там, где у среднестатистической российской женщины обрывается самооценка. М-ка. В реальном мире это российский 46-й. В мире китайских единорогов кислотных цветов — это 40-й. Глубокий вдох приводит к прицельному выстрелу пуговицей.

И вот тут у меня снова начинает полыхать пятая точка. Я носила разные размеры. От 6-го до 42-го. Сейчас я ношу 46-й.

Так вот. Покажите мне нормальных российских женщин, которые помещаются в этот ваш XXXXXXXXXS. Который хорошо смотрится только на вешалках. Который маловат даже манекенам. Покажите мне нормальных российских женщин, которые едят нормальную еду в нормальных количествах, но при этом носят XXXXXXXXXS. Покажите мне их. У них костей нет? У них мышц нет? У них нет… или это у кого-то просто нет ощущения реальности?

«У нас огромный размерный ряд: от XXXXS до M» — поздравляю, ваш размерный ряд на 70% состоит из фигурок единорогов.

Ну ок. Допустим. Все российские бренды просто немножко Карл Лагерфельд. Он вообще отказывался шить одежду больше 42-го размера и даже в своей коллаборации с H&M запретил им это делать.

И вот я смотрю на красивое пальто российско-корейского бренда. 17 000 рублей. Но шерстяное же. Но размеры там — ну чисто северо-корейские… Максимум — пресловутая M-ка.

Но ведь недаром самой богатой русской считается женщина с корейской фамилией. Иду на маркетплейс, созданный ею. И что? Правильно. Нахожу это самое пальто. И размерный ряд там до 56-го, и еще три цвета. И да, выбрать можно, хочешь — шильдик российского бренда (7000 рублей), хочешь — китайский ноунейм (3600 рублей).

Оказалось, что надпись на кириллице на этикетке теперь стоит дороже.

Если раньше все пытались прикинуться итальянцами, немцами, американцами, прости господи, то теперь патриотизм на бирке очень круто продается.

И кто-то подумал, что импортозамещение — это не возможность развить собственное производство, а шанс срубить легкого бабла на тяжелом люксе патриотизма. Ребятушки, самооценка, конечно, бесплатная, но офигевать тоже не надо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.