Устойчивая осень: когда забота становится привычкой

Руководитель Дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Анастасия Федотова о том, как экологические инициативы превращаются в повседневную практику

Что общего между уборкой побережий, гастрономическим фестивалем и конкурсом экорешений? Их объединяет стремление людей к лучшему будущему — тому, где забота об окружающем мире становится естественной частью жизни. С каждым годом такие инициативы привлекают все больше людей, готовых менять мир к лучшему.

Компании, которые создают доступные технологии и полезные продукты, не просто следуют тренду — они формируют новую реальность. Телемедицина, умные дома, перерабатываемая упаковка и инклюзивные сервисы меняют поведение людей. Мы видим, как растет популярность велосипедов, а одноразовый пластик уступает место многоразовым и перерабатываемым решениям. Постепенно формируется новое, экологическое сознание: ответственный выбор воспринимается уже не как обязанность, а как осознанная забота. Забота о собственном качестве жизни сегодня и о наследии, которое мы оставим следующим поколениям завтра. Именно эта связь между личным и общим делает повестку устойчивого развития столь ценной.

Но одних только личных усилий недостаточно — нужны инструменты, которые превращают желание помочь в реальные действия.

Именно для этого мы создаем цифровые решения, которые помогают раскрывать потенциал каждого человека и вносят вклад в наше будущее. Откликаясь на запрос общества к решению экологических и социальных проблем, мы запустили программу «Сберегаем вместе». Платформа программы уже объединила почти 3 млн пользователей по всей стране. Мы поддерживаем экологические и социальные инициативы, которые наглядно показывают, как можно помочь, и направляют энергию людей туда, где она больше всего нужна.

Именно этот принцип мы воплощаем в жизнь через конкретные акции. Ярким примером стал недавно завершившийся экомарафон «Сберегаем пляжи вместе» — совместный проект Сбера и движения «Чистые игры». Участники марафона приводили в порядок берега своих водоемов и делились результатами в соцсетях. К акции присоединились жители более 40 городов, собравшие 42,5 тонны мусора. Помимо онлайн-акции прошли и офлайн-мероприятия, весь собранный на них пластик был отправлен на переработку и вернется на эти пляжи уже в виде малых архитектурных форм — полезных и красивых арт-объектов, которые будут установлены на этих же побережьях. Основная цель марафона — привить людям осознанное отношение к сортировке отходов и их утилизации. При этом важно было не только очистить прибрежные территории, но и содействовать реальному преображению пляжей.

Еще одним примером стала серия акций по очистке береговой линии реки Катунь в Горном Алтае в рамках федерального проекта «Вода России».

Сотрудники курорта и волонтеры расчистили свыше 21 гектара берега и собрали более 7 тонн отходов, включая пластик, стекло и строительный мусор, которые затем были направлены на переработку.

Подобные инициативы не только помогают очистить природу, но и наглядно демонстрируют принцип замкнутого цикла: собранный пластик получает вторую жизнь, превращаясь в скамейки, урны и арт-объекты. Это показывает, что забота об окружающей среде может быть практичной, измеримой и по-настоящему объединяющей.

Однако экоповестка — это не только субботники и уборки. Философия устойчивого развития — это осознанный подход ко всей цепочке: уважение к сезонным продуктам, поддержка локальных производителей и разумное использование ресурсов. Когда эти принципы проникают в гастрономию, они меняют саму культуру потребления — делая ее более осмысленной и ответственной.

Так, при поддержке Сбера прошел второй всероссийский фестиваль устойчивой гастрономии O₂. В нем участвовали 30 ресторанов из 13 городов России — от Москвы до Республики Алтай. Миссия фестиваля — продвижение принципов нулевых отходов и ответственного потребления в ресторанном бизнесе, показ экологичности как экономически выгодной модели. Участники готовили специальные сеты, где ингредиенты были задействованы полностью — от вершков до корешков. Например, в меню был пирог с ботвой, карамель из грибной кожуры и десерты из овощных очисток.

Настоящие изменения происходят, когда устойчивое развитие становится частью корпоративной ДНК. В Сбере эта повестка уже давно интегрирована во все процессы. Пример — завершившийся этой осенью конкурс «Зеленые команды», где сотрудники разрабатывали практические экологические решения. Мы сознательно установили высокие критерии отбора: вклад в национальные экологические цели, интеграция с программой «Сберегаем вместе», возможность тиражирования в регионах и наличие инновационной составляющей.

Такой подход уже дал конкретные результаты. Лучшие проекты уже реализованы в регионах присутствия Банка. Среди них — запуск ИИ-агента «Собираем вместе» на базе GigaChat, который упростит сортировку отходов, проект «Питерский Сибиряк» и «Хрустальная вода», направленные на развитие эко-туризма и переработку стекла в сувениры, а также выпуск настольной игры «Помоги и запомни» для знакомства с волонтерством. Кроме того, в рамках конкурса уже успешно прошли фестивали «Создаем будущее» и «Вместе для будущего», вовлекающие широкую аудиторию в тему устойчивого развития.

Таким образом, конкурс стал не просто соревнованием, а работающим механизмом генерации и внедрения конкретных инициатив сотрудников в реальные корпоративные решения.

Не менее важное направление нашей работы — это экопросвещение и социальная поддержка, которая проявляется в живых, конкретных делах.

Наши волонтеры и сотрудники регулярно поддерживают подшефные детские дома, организуют спектакли для детей в больницах, помогают домам престарелых и приютам для животных. В специально созданных общественных пространствах, как нижегородский «Гараж», проходят образовательные и социальные мероприятия.

Мы также используем цифровые инструменты, чтобы делать ценности устойчивого развития более понятными и близкими для каждого. Например, экомаршруты «Зеленая линия» в Нижнем Новгороде или тропа «Волжская жемчужина» сопровождены на всем протяжении обучающим подкастом. А с помощью «Зеленого помощника» на платформе «Сберегаем вместе» и интерактивного теста «Мир твоего будущего» на базе ИИ мы помогаем формировать экологические привычки в доступной форме. Еще один наш проект — документальный фильм «Всегда рядом», где мы рассказываем о важных социальных проектах — поддержке приемных семей, «серебряных» волонтеров и инклюзивных инициативах, показывая, как личное участие каждого меняет жизнь к лучшему.

Все эти инициативы — от волонтерских проектов до просветительских фильмов — объединяет одна цель: сделать заботу об окружающих и о будущем естественной частью повседневности.

Мы создаем инструменты и возможности для того, чтобы у каждого был выбор: присоединиться к субботнику, поддержать ответственный бизнес, помочь нуждающимся или просто стать осознаннее. Ведь то, каким будет наше устойчивое будущее, зависит от вклада каждого из нас.