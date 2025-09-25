Устойчивое развитие в один клик: от зеленых кредитов до благотворительности

Руководитель Дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Анастасия Федотова о том, как зеленые продукты и сервисы становятся частью корпоративной культуры и бизнес-процессов

Сегодня быть экологичным и ответственным — это не просто следовать глобальному тренду, а, прежде всего, повышать эффективность и устойчивость своего бизнеса. Важно, что этот тренд характерен уже не только для крупных корпораций, но и для компаний малого и среднего бизнеса. Они с удовольствием используют понятные и доступные инструменты, которые дают качественный результат — снижают затраты, оптимизируют процессы или усиливают лояльность клиентов. Наша ключевая задача — сделать продукты для устойчивого развития именно такими: простыми, технологичными и встроенными в повседневные операции, чтобы клиентам не требовалось погружаться в сложные методологии или расчеты.

Так, в этом году хитом стало добровольное страхование для владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которое закрывает ключевую потребность в личной защите и социальной безопасности. На него пришелся значительный прирост объема продаж некредитных ESG-продуктов. Большой популярностью пользуется и специальная страховка для малых компаний, которая позволяет максимально эффективно и адресно застраховать релевантные ESG-риски.

Мы уже создали более 40 продуктов для решения подобных задач. Например, в этом году выпустили сервис, который помогает компаниям оптимизировать управление отходами и внедрить их раздельный сбор, что сразу снижает затраты и экологический след. Еще один сервис работает как цифровой диспетчер для недвижимости: он в автоматическом режиме следит за расходом ресурсов и энергозатратами.

По нашим наблюдениям, некредитные ESG-продукты пользуются высоким спросом не только благодаря своей практической ценности и удобству интеграции в действующие процессы, но и потому, что они повышают устойчивость бизнеса в будущем: усиливают его конкурентоспособность, технологичность, энергоэффективность и социальную ответственность.

Ключевой принцип здесь — забота о клиентах.

Им не нужно погружаться в сложные методологии, таксономию или расчет углеродного следа. Они получают готовое решение, встроенное в их процессы, и вместе с ним — экологический и/или социальный результат. Именно поэтому зеленые продукты так органично становятся частью бизнес-процессов.

В целом корпоративные клиенты приобрели за первые восемь месяцев текущего года некредитных ESG-продуктов почти на 4,1 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Эти цифры отражают реальные изменения в повседневной практике бизнеса.

Еще одним индикатором таких позитивных изменений можно считать динамику портфеля ответственного финансирования и драйвером здесь выступает крупный бизнес. Так, по итогам восьми месяцев 2025 года портфель превысил 4,2 трлн рублей — это на четверть больше, чем годом ранее. Основную часть портфеля (77%) составляют ESG-кредиты — сделки, в которых интегрированы экологические, социальные и управленческие условия.

Сегодня клиенты хотят получать не только традиционный набор финансовых услуг и цифровых сервисов. Они ждут от компании разделения их ценностей, желания поддерживать добрые дела просто и эффективно. Поэтому возможность поддержать при помощи наших сервисов благое дело онлайн или провести совместную экоакцию становится естественной частью клиентского пути к устойчивой трансформации.

Мы поддерживаем организации и инициативы, направленные на поддержку позитивных изменений в обществе, решение социальных проблем, улучшение качества жизни людей. В прошлом году Сбер направил на благотворительные инициативы около 20 млрд рублей.

Яркий пример — цифровая платформа «СберВместе», где полная прозрачность каждого сбора, помогает формировать новую культуру повседневной благотворительности. Здесь собраны более 270 проверенных благотворительных фондов, а механизм перевода средств надежен и предельно прост. За прошлый год через нее собрали более 400 млн рублей.

Все эти продукты и сервисы объединяет одна ключевая идея: устойчивое развитие должно быть удобным и доступным. Клиенту не нужно разбираться в сложных отчетах или регуляторных требованиях. Его задача — просто выбрать решение, которое сделает его бизнес и жизнь безопаснее, устойчивее и эффективнее.

Настоящий качественный клиентский опыт в сфере устойчивого развития строится не на декларативных заявлениях, а на множестве небольших, но важных и удобных решений. Именно они, складываясь в единую систему, задают вектор движения в устойчивое будущее.