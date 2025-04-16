Почему православные и католики живут по разным календарям

В христианском мире сейчас пост, но на практике это меняет только жизнь монахов и столичных рестораторов, которые выдумывают постные меню, зарабатывая на страхе граждан жить во грехе.

Великий пост неизбежно ведет к главному христианскому празднику — Пасхе. И в этом году Пасха у католиков и православных совпадает, что бывает не так часто: последний раз такое случалось в 2017 году.

Пасха — а точнее, способ расчета ее даты — крайне непростое явление. У православных дата каждой Пасхи рассчитывается по юлианскому календарю и должна приходиться на воскресенье, следующее после первого полнолуния, которое, в свою очередь, отсчитывается от дня весеннего равноденствия. Кроме того, православная Пасха не должна наступать раньше иудейского Пейсаха. Потому что по Писанию, Христа распяли весной в полнолуние и на Пейсах. Да, христианство, как известно, религия авраамическая и с иудаизмом связана самым непосредственным образом, хотя на протяжении всей своей истории пытается доказать обратное.

Католическая Пасха назначается не так сложно, но тоже, как мы знаем, выпадает всякий год на разное число. Православную Пасху рассчитывают по механизму, утвержденному на Первом Вселенском Соборе в 325 году, а католическую — по правилам, которые придумал папа римский в XV веке. В честь папы Григория и назвали календарь, по которому живет как весь светский мир, так и католическая церковь.

То есть две Пасхи — католическая и православная — исходя из приведенных выше условий, совпадать могут только случайно. А праздник-то один. Христиане всего мира празднуют одно и то же ключевое событие своей религиозной системы ценностей, но в разное время. То же касается и остальных церковных праздников, вплоть до Рождества. А Рождество, несмотря на глубочайшую укорененность в массовой культуре, праздник именно церковный. Точнее, религиозный. Однако с этими праздниками, с теми, которые не Пасха, все более-менее понятно: сначала что-то празднуют католики, через две недели — православные. Поскольку юлианский календарь отстает от григорианского ровно на 14 дней. Теперь вопрос: а почему православная церковь не может просто перейти на григорианский календарь и не путать свою паству?

Причин четыре.

Во-первых, таким образом православная церковь постулирует свою самостоятельность — мы христиане, но христиане православные, а не католики. Православная церковь считает католиков раскольниками. Это не педалируется в явной форме, но соответствует реальности. Церковь создает свою мировоззренческую систему, и в рамках этой системы церковь вполне может существовать в несколько особом летоисчислении.

Во-вторых, что называется, так привыкли. Каждый день, каждая церковная служба связана с поминовением тех или иных святых, с произнесением определенных текстов и исполнением определенных песнопений. А приходов у православной церкви тысячи, и как менять порядок везде и единоразово, непонятно.

В-третьих, есть мнение, что переход на григорианский календарь может вызвать недовольство паствы. Вроде бы такое уже было сто лет назад с «обновленцами».

В-четвертых, юлианский календарь — это часть древнего церковного предания, а значит, важная для миллионов верующих часть религиозной идентичности.

Трудно себе представить, что в современном мире люди действительно организуют протесты, узнав, что Русская православная церковь решила перейти на григорианский календарь. В конце концов, его можно назвать новоюлианским, как это сделали в греческой церкви — обычные даты совпадают с григорианским, а вот Пасхалия продолжает рассчитываться по юлианскому.

Сложно? Очень сложно. Но, позвольте, есть же такие дисциплины, как богословие, литургика, каноническое право. Этим же всем кто-то занимается, есть семинарии и духовная академия. Почему бы не организовать отдел по переходу церковной жизни на григорианский календарь?

В конце концов, почему верующие должны праздновать Новый год до Рождества Христова? Есть ведь в этом какое-то противоречие. Наша эра отсчитывается от рождения Иисуса Христа, так что мы тогда празднуем первого января, если Христос, как оно выходит по календарю, еще не родился? Предлагать праздновать наступление новолетия 13-го можно, но бесполезно.

Кстати, лет десять назад обсуждался всемирный перенос Рождества на первое января. Вполне логичное предложение — Новый год совпадает с наступлением новой эры в истории человечества, все радуются и веселятся, а кто хочет, перед этим соблюдает Рождественский, он же новогодний пост, готовя себя к осмысленному торжеству.

Ясно, что церковь — это столп и основа духовной жизни. А столп и основа не могут позволить себе колебаться вместе с мнением большинства. Но саму духовную жизнь ведут люди, и нельзя ли сделать так, чтобы эту их жизнь немного улучшить?

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