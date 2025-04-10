«Кровавая баня» и президентский зад: зачем Трамп начал и свернул торговую войну

«Ну, теперь я видел все». Я уже потерял счет тому, сколько раз говорил себе эту фразу за последние месяцы. Стоит в очередной раз потешить себя иллюзией, что теперь-то все виды точно повиданы, как Дональд Трамп устраивает очередной кавардак — и вот ошарашенный ты снова смотришь в одну точку и пытаешься понять, что именно в этой жизни ты упустил.

Все верно, Трамп снова бесчинствует. Американских либералов и мнительных европейцев ему уже мало. Президент США решил свести с ума весь мир и выбрал для этого наиболее «трамповское» средство — мировую торговую войну.

Не то чтобы это было неожиданностью. Трамп предельно честно обещал показать всем торговым партнерам Америки «кузькину мать» еще во время предвыборной кампании. В начале февраля он кинул пробный шар, введя пошлины против Канады и Мексики. Президент США потребовал от них активнее бороться с миграцией и поставками наркотиков, а Оттава и Мехико быстро пошли на диалог. Видимо, это убедило Трампа в том, что тарифная палка работает и можно попробовать применить ее в более глобальных масштабах.

Что ж, Трамп попробовал. Получилось, надо сказать, дико занимательно. Пока писались эти строки, глобальные биржи вместе с ценами на нефть летели в тартарары, мировой экономике прогнозировали рецессию, американцы в панике закупались товарами первой необходимости, СМИ соревновались, кто остроумнее обзовет происходящий хаос, а Белый дом старательно делал вид, что все идет по плану.

А план оказался простым, его предельно ясно изложил сам президент США — заставить всех «целовать его в зад». Классическая трамповская «стратегия «психопата»: сходу выкинуть что-то дикое, чтобы вывести партнеров на диалог, затем в качестве «жеста доброй воли» сделать шаг назад и попытаться выбить с них уступки. В этом случае уступки должны касаться выправления торгового баланса и переноса производств обратно в Америку.

В то же время в этот раз президент США чуть не переиграл самого себя. Торговая война сразу против всего мира оказалась большим шоком прежде всего для простых американцев. Те почувствовали угрозу своему благополучию от сообщений о рецессии в Америке, поэтому рейтинги одобрения Трампа резко обвалились, а в публичном поле стало превалировать мнение, что президент США и его команда показали себя, мягко говоря, не очень умными людьми.

Всеобщее возмущение позволило оппозиционной Демпартии наконец дать первый организованный отпор Трампу. Накануне по всем США прошли антитарифные митинги, движущей силой которых выступили либеральные активисты. Президента США лично покритиковали Барак Обама и Камала Харрис, а конгрессмен Эл Грин заявил, что запускает процедуру его импичмента (если ей дадут зеленый свет, то она будет уже третьей на счету у Трампа).

Брожения начались даже в лагере президента США. Прежде всего, «проснулись» сенатские республиканцы, которые традиционно менее лояльны Трампу, нежели их коллеги из палаты представителей конгресса США. Несколько человек подписались под резолюцией, требующей снять пошлины с Канады, и поддержали попытки демократов протолкнуть законопроект, который ограничит полномочия Трампа по вводу торговых пошлин.

Кроме того, глава комитета по торговле сената республиканец Тед Круз предупредил о потенциальной «кровавой бане» для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии.

Возмутились и воротилы с Уолл-стрит и бизнесмены, которые поддержали Трампа во время предвыборной кампании. Голосом недовольных стал, как ни странно, «первый приятель» президента США Илон Маск, чей бизнес сильно завязан на торговле с Китаем и другими азиатскими странами. Лично Трампа он не атаковал, зато досталось его советнику по торговым вопросам Питеру Наварро. Он, по выражению Маска, — «идиот» и «тупее мешка картошки».

Вероятно, именно поэтому торговые войны оказались такими стремительными. Уж слишком опасны они для самих США и слишком много издержек могут принести Трампу и его команде, если затянутся. В итоге уже 9 апреля Трамп объявил, что 75 стран попросили его о сделке, и с «барского плеча» скинул им пошлины до 10% на 90 дней. Официально — чтобы успеть договориться. Китай, правда, оказался орешком покрепче. С ним торговая война разгорается все сильнее, взаимные тарифы дошли до 125% и продолжают идти вверх. Однако рано или поздно кто-то должен будет остановиться, иначе торговля двух крупнейших экономик мира обвалится на 80% и хорошо от этого не будет никому.

Так что дальше я вижу два сценария. Либо президент США в кратчайшие сроки продавит торговых партнеров на уступки и наконец объявит о громкой победе. Либо, что более вероятно, он бросит дело на полпути и пойдет искать себе новое занятие — точно так же, как забросил идею мира на Украине. Заметьте, как только стало понятно, что прекратить огонь не получится ни за 24 часа, ни за 100 дней, про нее в Белом доме почти перестали говорить.

Напомню, в загашнике из нереализованных гениальных идей у Трампа до сих пор есть как минимум «ближневосточная ривьера» в секторе Газа и ядерная проблема Ирана. Так что, пожалуй, сейчас я не буду говорить, что повидал все. Теперь я вижу, что еще не видел ничего.

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