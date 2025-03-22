Два брата на фоне СВО: как роман Кантора приводит в бешенство и обличает «мировое лицемерие»

Максим Кантор — художник, писатель, историк, философ и публицист, умнейший человек нашего времени — написал огромные романы, о каждом из которых я слышал и читал только хорошее. Сами романы читал, разумеется, тоже, но сейчас не об этом. «Учебник рисования» — полвека русской истории и ее переход от утопии к рынку, часто через призму искусства. «Красный свет» — историософское полотно, где герои нового времени наследуют своим предкам — революционерам и героям войн, роман о неизбежном движении истории.

Новый роман Кантора «Сторож брата» унаследовал черты предыдущих книг, главная из них — способность привести в бешенство человека любых убеждений.

Сюжетно роман построен одновременно и ясно, и непросто. Есть два брата — Марк Кириллович и Роман Кириллович Рихтеры. Один — профессор в Оксфорде, другой — в Москве. У одного любовные приключения и развал семьи, а у другого — уголовное дело. И вот младший едет на поезде через всю Европу, чтобы спасти старшего.

Как это обычно бывает в романах Кантора, сюжет изобилует персонажами дикими, но убедительными и узнаваемыми.

Современный акварелист Клапан делит с главным героем Марком Рихтером в Оксфорде любовницу, описывая которую автор неоднократно упоминает «толстую грудь». Это немного напоминает, как в одном романе Виктора Пелевина герой говорил: «Мне нравится, когда у жизни большие сиськи». Жизнь героя романа Кантора такая же полновесная — в ней есть успех, предательство, изгнание, любовь и война.

Есть в романе московские старухи Алевтина Трофимовна Прыщова и Рафаэла Сигизмундовна Стацинская, живущие в Трехпрудном переулке и собирающие у себя московское общество, одинаково комичное и омерзительное. Есть куратор современного искусства, скачущий на майдане в желтых штанах. Есть ученые вороны Оксфордских колледжей — достойнейшие джентльмены, которые, однако, оказываются трусами и конформистами.

Эта пестрая картина пишется автором на холсте актуальной истории — начинается специальная военная операция, страны Запада поставляют оружие Украине, выгоняют людей с русскими паспортами из домов в Европе, Россия ищет новую идеологию, которая бы помогла сплотить армию и общество, а заодно объяснить всему миру происходящее. Украинские националисты, получив неограниченный доступ к оружию, мгновенно сходят с ума, которого и раньше-то не было, рассуждая о том, что теперь «Украина будет везде». Под этим, очевидно, понимается, что ежели Украину подтянуть до уровня Европы немыслимо, то придется всю Европу втаптывать в то состояние, которому сейчас соответствует Украина.

Кантор, как это ему было свойственно и раньше, не принимает ничьей стороны. Ничьей, кроме здравого смысла. И это только на первый взгляд удобная позиция. Автор неслучайно увязывает историю двух братьев с историей войны двух народов: в рамках привычной истории этот конфликт неразрешим, он требует того, чтобы подняться над схваткой, но не для того, чтобы продемонстрировать моральное превосходство, а чтобы найти силы и милосердие.

«Быть с народом — значит быть с людьми, с общиной — быть вместе и в минуты безусловной славы и правоты этого сообщества, и в минуты его несчастья и его ошибок. Только так ты можешь передать народу свой разум. Так точно и в семье: когда твой сын, отец, брат совершил ошибку, ты не вправе отвернуться от него», — говорит один брат другому в финале.

Но это сентиментальная сторона, она хороша именно как заключительный аккорд этой сложной и продолжительной симфонии. А основа романа, то, на чем он построен, — обличение тотального лицемерия.

Либеральная общественность готова признавать и клеймить сталинские репрессии, но не способна увидеть разворовывания страны у нее под носом. Английский высокий суд действует примерно так же: «Вывезенные в Британию капиталы, украденные из российского бюджета, связанные с убийствами частных лиц, не являются нарушением международного права. Но проведенный референдум в Крыму и последовавшее переподчинение территории являются нарушением международного права».

Вот как устроена либеральная демократия по Кантору: «Конечно, профессор Блекфилд не брал взяток у банкира Полканова, но он консультировал советника по международным делам в парламенте, который давал нужные рекомендации премьер-министру, который был тесно связан с миллиардером, который был партнером российского олигарха Полканова с общим бизнесом в Африке. А уж каким образом вознаграждение за эти скромные услуги достигало счета профессора Блекфилда — разве это важно? Разумеется, беглый банкир Башкиров, укравший два миллиарда, не являлся «политическим беженцем», а те, кто дал ему этот статус, не пеклись о выгоде, но как-то само собой выходило так, что Башкиров покупал поместье за сто миллионов и лучшие люди Англии пили там шампанское, а профессора Оксфорда учили его детей».

И так далее. Таких рассуждений — безусловно интересных, остроумных и состоятельных — в романе на два тома по пятьсот страниц.

Это роман о том, что только братство, понимаемое широко, как братство семейное, народное, человеческое, и верность этому братству могут противостоять глобальному мировому лицемерию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.