Что делать с массовым ожирением?

Перед праздником министр здравоохранения Михаил Мурашко решил порадовать женщин (и не только) грустной статистикой. Почти четверть взрослых россиян страдает ожирением. Женщины возглавляют этот грустный список, приближаясь уже не к четверти, а к трети популяции — 27,4%. И это вам не шутки. Мужчины еще как-то держатся — среди них ожирение сохраняется пока на уровне 20,6%. В самой большой опасности и вовсе дети от 7 до 11 лет: диагноз «ожирение» в прошлом году имели рекордные 33%.

На самом деле все гораздо хуже. Ожирение первой степени определяется, когда индекс массы тела превышает 30 пунктов. Но до этого существует еще так называемое «предожирение» — когда показатель ИМТ колеблется в диапазоне от 25 до 30. Число таких людей никто не считал, а если бы посчитал, то думаю, цифры улетели бы в космос и запросто бы оказалось, что, мягко говоря, не стройных людей у нас половина, а то и больше. Этот самый индекс может рассчитать любой желающий — пожалуйста, посмотрите формулу в интернете. Правда, у каждого человека все индивидуально и общее состояние каждого организма зависит и от телосложения, и от мышечной массы, но в целом показатель более или менее объективный.

Про опасность ожирения тоже говорить не буду. Так или иначе классический список наиболее распространенных проблем со здоровьем, начиная от повышенного давления и заканчивая больными суставами (туда же и инфаркты, и диабет, и некоторые виды онкозаболеваний) дает понять одно: хочешь прожить подольше и при этом хорошо себя чувствовать и не тратить деньги на врачей — избавься от лишнего веса. Сказать это легко. А сделать не пробовали? Хорошо, если ваш индекс массы тела меньше 25, очень за вас рада. Но все остальные — пыхтящие в спортзалах, покупающие утягивающее белье, посыпающие голову пеплом за каждый съеденный кусочек пиццы или мороженого, обязательно становящиеся боком на общих фотографиях, чтобы казаться стройнее… Сестры, обнимемся, как я вас понимаю!

После выступления министра подал голос один из региональных депутатов. Он предложил выдавать ожиревшим абонементы в спортзал. Понятно, что этого никогда не произойдет, но открою и ему, и тем, кто думает, что поход в спортзал автоматически избавляет от лишних килограммов, страшную тайну. Никто и никогда еще не худел от занятий спортом 2-3 раза в неделю без корректировки питания.

Говорю об этом со знанием дела: за год занятий в фитнес-клубе я с легкостью набрала три лишних килограмма. Конечно, подруги утешают меня, что это мышцы, которые, как известно, тяжелее жира, но нет. Никуда этот жир родимый не девается, присутствует все на тех же местах и даже увеличивается. Почему? На этот случай у ученых тоже есть объяснение.

После занятий спортом наш мозг считает, что теперь мы заслужили что-нибудь вкусненькое, имеем на это полное право, потому что только что путем героических усилий «сожгли» в зале кучу калорий. А поскольку тренировки у меня происходят вечером после работы, то с учетом времени на дорогу домой и приготовление ужина я ем на два-три часа позже, чем без посещения спортзала. Пожалуйста, не надо мне давать советов вроде «попила кефирчик и спать». Во-первых, кефирчик содержит лактозу — тот же сахар, во-вторых, ложитесь-ка сами спать в десять вечера, а я еще хочу и душ принять, и сериал посмотреть, и с домашними пообщаться. В общем, раздавать абонементы — предложение не рабочее.

Худеть людям с ИМТ больше 30, да и идеале и всем остальным, нужно под наблюдением врача эндокринолога. Это означает сдавать анализы раз в полтора-два месяца, принимать лекарства и витамины. Понимаете, к чему я клоню? Семь лет назад, когда я прошла этот путь, (а я, прошу заметить, ожирением не страдала, но уверенно двигалась в этом направлении) один прием врача стоил около 2 тысяч рублей, набор анализов в два раза дороже, лекарства, включая витамины, — еще примерно такую же сумму. История эта долгая и систематическая, мне понадобился год для того, чтобы получить не окончательные, но более или менее приемлемые результаты. А теперь переложите все это на нынешние цены.

Вы знали, что человек в среднем набирает за год чуть больше килограмма, начиная примерно с 15 лет? Причин для этого много: мы зарабатываем больше денег, больше едим, меньше двигаемся из-за изменений в образе жизни — кто-то просиживает часы в офисе, кто-то дома на диване, кто-то покупает автомобиль и практически перестает ходить пешком. Вес набирается незаметно: ну что такое килограмм в год, кто на это будет обращать внимание? В итоге ваши условные 55 килограммов в 20 лет с легкостью превращаются в 80 кило к 45 годам — и вы начинаете в панике пытаться похудеть любой ценой, и это даже на какое-то время получается, но потом все опять возвращается к старому. Идеальный вариант — сбросить вес под контролем специалиста и при этом поддерживать результат с помощью спорта. Только кто из нас способен долго жить в таком идеальном мире…

Как разорвать этот порочный круг? Что могло бы сделать министерство здравоохранения, например? Очень хорошо, что с проблемами детского ожирения уже начали разбираться: проводят скрининги, пытаются сделать более здоровым школьное питание, добавляют уроки физкультуры и так далее. Для взрослых была бы хороша маркировка еды. В отдельных странах это уже делается — покупаешь что-то и видишь на упаковке буквы от А до Д. А — отличная здоровая еда, Д — спасайся кто может. Рыба и свежие овощи должны перейти из разряда практически деликатесов в обычные продукты. Если мы реально заботимся о здоровье населения, не надо на каждом углу открывать блинные, пирожковые, пекарни и бургерные. Подумайте о полезных альтернативах. Мы так и будем жиреть и болеть до тех пор, пока фастфуд будет дешевле и доступнее здоровых продуктов.

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