Никаких полумер: почему запрет на рекламу в экстремистских соцсетях должен быть окончательным

Сейчас общественники и законодатели активно обсуждают принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете рекламироваться на запрещенных в России интернет-платформах. Это безусловно важная и нужная инициатива. И не могу не отметить, что ее цели и задачи некоторыми комментаторами трактуются не совсем верно.

Напомню, о чем идет речь: законопроектом предлагается ввести запрет размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России.

Причин озаботиться этим вопросом у законодателей достаточно. Во-первых, работающий на такой площадке блогер поддерживает ее деятельность. Да, платформа не получает отчисления от рекламных интеграций, которые размещает автор контента, и глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* Марк Цукерберг вряд ли что-то с этого имеет в финансовом плане. Прибыль здесь измеряется трафиком: на спонсорские деньги производится контент, который привлекает аудиторию в социальные сети этой корпорации (Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)** и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)**), после чего в ход идут механизмы ее удержания.

Во-вторых, автор контента не оставляет своей аудитории иного выбора, кроме как пользоваться VPN-сервисами. Как известно, подобные приложения опасны. С помощью внедренных в них программных элементов злоумышленники могут красть данные, получать доступ к содержимому мобильного устройства, в том числе к аккаунтам мессенджеров и социальных сетей, заражать его различными вирусами. И даже у более-менее добросовестных VPN-сервисов регулярно происходят утечки персональных данных пользователей. Базы данных, содержащие имя, адрес, финансовую информацию попадают в открытый доступ, после чего используются для мошеннических действий.

Чтобы минимизировать вред, наносимый обществу, некоторые эксперты (как, например, мой коллега Артем Кирьянов) предлагают обложить блогеров дополнительным налогом для компенсации затрат на устранение последствий. Не думаю, что деятельность блогеров, которые продолжают размещать контент на запрещенных платформах – это то, что государству стоит каким-либо образом монетизировать. Кроме того, независимо от условий и обстоятельств, законодательство не должно допускать двойных толкований. А введение такого налога допускает ситуацию, когда блогеру вроде и нельзя размещать рекламу, но если заплатить, то можно.

Я уверен, что мы обязаны решать проблемы, а не зарабатывать на них. Более того, решение проблемы уже есть – это отечественные онлайн-платформы, которые регулярно совершенствуются и прирастают и авторами, и аудиторией. Это, например, «ВКонтакте», «Одноклассники» и LOOKY. И с учетом этого мы можем позволить себе не ограничиваться полумерами, и сохранять для блогеров возможность зарабатывать, а для пользователей – наслаждаться разнообразным и качественным контентом.