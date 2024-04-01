Предупреждали или нет? Теракт в России обескуражил США

Ужасный теракт в «Крокус Сити Холле» не оставил никого равнодушным. Даже геополитические соперники Москвы, за некоторым исключением, выразили соболезнования российскому народу. Франция, до недавних пор игравшая мускулами, даже предложила России посильную помощь в борьбе с терроризмом — редкое проявление солидарности в наши дни.

Из всех реакций выделяется, конечно же, позиция США. Как только произошло варварское нападение на «Крокус», в России сразу же вспомнили о подозрительной высокой осведомленности американского посольства о возможных терактах в Москве. Возникли веские подозрения, что Америка могла помочь с предотвращением трагедии. Однако по какой-то причине не сделала этого.

В Вашингтоне поспешили ответить на вопросы в первые часы после нападения, но разъяснения американских чиновников не внесли ясности в произошедшее. Сначала Белый дом заявил, что не знал о подготовке теракта. Затем там уточнили, что не владели информацией конкретно о «Крокусе». Следом США попытались свалить вину на Москву — дескать, они предупреждали, но в Кремле все проигнорировали.

Последнюю на данный момент интерпретацию дала газета The New York Times. По ее версии, спецслужбы США могли скрыть от России часть информации, чтобы не засветить свои источники. Второй вариант: они ошиблись с временными рамками, посчитав, что теракт могут совершить в течение 48 часов после 7 мая.

Москва приняла меры, но, когда данные не подтвердились, решила, что ее намеренно дезинформировали. И именно с этим связана резко негативная реакция Владимира Путина на предупреждения США, которую он выразил незадолго до теракта в «Крокусе».

Как бы то ни было, путаные заявление Вашингтона оставили много вопросов. Знали ли США о подготовке теракта? Если знали, то как много? И какую часть этой информации довели до России? Ни на один из них пока нет внятного ответа.

Первая мысль, которая приходит на ум: неспроста эти американцы извиваются ужом и переводят стрелки. Если так делают, значит что-то скрывают. Или кого-то покрывают. Например, Украину.

Здесь, в принципе, есть пространство для размышления. В этом году западные СМИ намекнули, что на Украине действует сеть по переброске террористов из Средней Азии в Европу. О ее существовании узнали, когда в Германии и Австрии задержали нескольких граждан Таджикистана, которые въехали в ЕС под видом украинских беженцев. Позже следствие установило, что у них были связи с афганским отделением ИГИЛ (организация запрещена в России) «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Это же объясняет, почему террористы из «Крокуса» пытались скрыться на Украине.

Для США это не очень удобный факт. Ведь получается, что страна, которую два года финансировали и вооружали до зубов, в теории может быть рассадником международного терроризма. Если так, то выходит, что американские спецслужбы (а вместе с ними и Белый дом) вновь продемонстрировали некомпетентность и благополучно проворонили негативные тенденции. Или смотрели на них сквозь пальцы — это если предположить, что у США была исчерпывающая информация о подготовке теракта. Тогда вообще можно будет сказать, что администрация Байдена потворствовала террористам.

В этом смысле главный риск для Белого дома — появление в общественном дискурсе идеи, что Украина так или иначе фигурирует в цепочке, ведущей к организаторам теракта. Лучший способ предотвратить вал неудобных вопросов — сместить акцент с неудобных для себя фактов на провалы российских спецслужб. К чему в администрации Байдена, похоже, пришли не сразу.

Впрочем, есть и другое объяснение. Теракт в «Крокусе» вскрыл серьезную проблему — российские и американские спецслужбы разделяет широкая пропасть недоверия, которая мешает им эффективно взаимодействовать в борьбе с терроризмом. США владели информацией о теракте, но передали России лишь общее предупреждение, опасаясь вскрыть свою агентуру. В Москве к этому отнеслись настороженно, заподозрив в сигналах Вашингтона попытку раскачать внутриполитическую ситуацию на фоне СВО и президентских выборов.

И снова Белый дом попадает в щекотливую ситуацию. При желании он мог предотвратить убийство полутора сотен людей в России (для этого надо было лишь проявить большую открытость), но не стал этого делать из эгоистических соображений или расчета на то, что Кремль сам справится.

Это как минимум моральный провал. Стандартными извинениями тут не отделаешься — ведь речь идет о терроризме, к которому американцы, еще помнящие 11 сентября 2001 года, относятся крайне болезненно. Но и передавить с обвинениями в адрес пострадавшей стороны тоже нельзя — это будет как минимум некрасиво.

По-видимому, у Белого дома нет внятной стратегии, как прошмыгнуть между каплями дождя. Отсюда и непоследовательность в публичной риторике.

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