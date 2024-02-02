Как заняться сексом без психолога

Есть такое несложное правило: если ты что-то говоришь в интернете на камеру — думай. Думай, потому что потом все это могут разместить и 10 секунд речи обернутся годами проблем. Но есть и второе правило, про которое все забывают еще быстрее, чем про первое. Если ты что-то говоришь в интернете на камеру про секс (!) — думай трижды. А еще лучше — подумай и промолчи. Потому что два эти понятия, «секс» и «интернет», — они как палочки Twix, как Лелик и Болек, как Кржемелик и Вахмурка, такие попугайчики-неразлучники. Но многие пренебрегают этим правилом, а зря, потому что своими заявлениями они подставляют целое поколение.

Недавно, например, Ася Казанцева, прославившаяся в свое время как популяризатор науки, а недавно уехавшая в Грузию, поделилась в одной из соцсетей тем, что у нее был неудачный секс и с таким запросом она собралась к психологу.

Ну то есть Ася собрала бинго: видеоинтервью, секс, психолог и неудовлетворенность от секса. Мимо такого никто в интернете пройти не мог и не прошел. Уже которые сутки горят в ночи экраны и плавится клавиатура. И казалось бы: ну какое нам дело до чужого секса? Но дело в том, что Ася все это сказала на камеру с расчетом на то, что нам будет интересно. А во-вторых, определенная многочисленная тусовка считает Казанцеву представителем поколения, отражением чаяний этого поколения. Поэтому было очень интересно узнать, как же решается вопрос с неудачным сексом у этого поколения.

Вот что Ася Казанцева говорит: «Недавно случился у меня неудачный секс. И что происходит дальше? На следующей неделе мальчик и девочка встречаются, и мальчик говорит: «Мой психотерапевт думает в этой ситуации то-то и то-то. Я говорю: «Я к своему психотерапевту еще не сходила, но пойду в четверг». То есть вопрос с неудачным сексом решается у психолога.

Вот так сразу? Что-то не получилось и люди понесли свои денежки к психологу?

Что такое «неудачный секс» — не встал, не было искры или было просто тягомотно? Не надо быть психологом, чтобы понять, что это бывает и зависит от миллиона причин. И если партнерам не 19 лет, то они это знают и сталкивались с такими неудачами уже в своей жизни. Почему нельзя обсудить секс и выяснить, какие проблемы появились? Вы не умеете разговаривать друг с другом и вам нужен третий человек для того, чтобы он разбирал ваш секс?

Что за новое поветрие — идти с любой проблемой к психологу? Хамит начальник — тут непроработанные травмы детства. Бросил парень — не пережит до конца развод родителей. С любым вопросом можно. Даже если ты все время опаздываешь и не сдаешь работу вовремя, то, возможно, это не разгильдяйство, а глубокая психологическая проблема.

Почему это поколение не хочет приложить хоть какие-то усилия и попробовать противостоять проблемам? Попробовать самостоятельно решить что-то. Не бежать тут же за помощью к психологу. Не рассказывать в интернете на многомиллионную аудиторию, что секс был на троечку. С такими темпами они скоро не смогут самостоятельно обувь купить, не то что сексом заняться.

Ася Казанцева наверняка хотела, чтобы это выглядело очень продвинуто и осознанно.

А в итоге это выглядит совершенно кринжово: человек, столкнувшись со сложностями, сразу складывает ручки и бежит к психологу, чтобы заплатить ему денег и не решать проблему самому.

Жизнь постоянно ставит нас перед выбором, каждый день мы решаем вопросы намного сложнее, чем «курица или рыба». Ася несколько лет назад написала книжку о том, как работает мозг. Вот такое ощущение, что сейчас самое время ей эту книжку прочитать. Потому что обсуждение ее неудачного секса будет идти еще долго, пока кто-то другой не перебьет повестку.

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