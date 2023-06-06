От больничного до кредиток

Только вышла на работу, как отправилась на больничный. И так каждые несколько недель. Эта ситуация знакома многим матерям, когда их дети начинают ходить в детский сад. Доход при этом снижается, и что делать, если у семьи есть кредитные обязательства? Поможет ли в такой ситуации страховка?

Не все знают, что владельцы кредиток могут застраховать жизнь и здоровье и что временная нетрудоспособность (ВНТ) тоже может быть страховым случаем. Такая опция покрывает риск снижения заработка при больничном, в том числе если проблемы со здоровьем возникают у ребенка, супруга или родителей.

Она поддержит владельца кредитной карты, если он не сможет вносить обязательные платежи в установленном размере. Например, если его заработок снизится из-за больничного. Программу можно подключить при оформлении кредитки либо после, когда будет удобно. Во многих финансовых учреждениях это удобно делать дистанционно в мобильном приложении.

Но нужно учесть два момента. Риски, связанные со здоровьем, делятся на две большие группы по степени величины (опасности). Самые серьезные — например, выявление онкологического или сердечно-сосудистого заболевания — предусмотрены в расширенных программах. А если речь идет об оформлении обычного больничного, можно воспользоваться и базовой программой, в которую этот риск включен наряду с другими. Это актуально для семейных пар с детьми или с престарелыми родителями, одиноких матерей и отцов и так далее. Дополнительная страховая защита особенно важна, если у семьи есть кредитные обязательства.

Как работает страховка, объясню на примере. Представим, что Мария и Павел стали родителями Егора. В три года он пошел в детский сад, а его мама вышла на работу. Поскольку дома они затеяли ремонт, Мария открыла кредитную СберКарту и подключила к ней программу страхования жизни от СберСтрахования жизни, в которую входит риск временной нетрудоспособности.

По страховке в определенное число каждого месяца банк проверяет, есть ли задолженность по кредитке. Если долг превышает 3000 рублей — списывается плата за страхование на месяц. Стоимость страхования зависит от суммы задолженности на дату проверки. По базовой программе СберСтрахования жизни это 0,89% от задолженности. А по расширенной — 2,2% в первые три месяца, затем — 2,3%.

В итоге Мария с Павлом приобрели обои и мебель, и к началу месяца долг по карте составлял 30 000 рублей. Они выбрали базовую программу страхования (в нее включены такие риски, как уход из жизни, инвалидность, больничный по болезни или травме, уход за больным родственником), поэтому им осталось доплатить 267 рублей за месяц страхования. (Расширенное предложение, которое также покрывает риск выявления особо опасных заболеваний, стоило бы 660 рублей.) При этом Мария застрахована в двойном размере — не на 30 000, а на 60 000 рублей.

И тут в детском саду Егора произошла вспышка ветрянки. Ему пришлось остаться дома на три недели — мама, разумеется, оформила больничный. С первого же дня больничного ей начинает рассчитываться страховая выплата — 1,34% от задолженности по кредитной карте на день выхода на больничный, но не более 2000 рублей в сутки. При сумме долга в 30 000 рублей Марии полагается 402 рубля в день, то есть 8442 рубля за три недели больничного. Это дополнительные деньги к тем, которые ей должны перечислить работодатель и Социальный фонд России. Потратить выплату можно на лечение, погашение задолженности по кредитной карте или любые другие цели. Марии эти деньги помогли погасить часть долга по кредитке.

Если произошел страховой случай, нужно обратиться на горячую линию банка или страховой компании, чтобы выяснить, какие документы понадобятся и как подать заявку на выплату — часто это можно сделать онлайн на сайте или в мобильном приложении компании.

Оформить страховку на случай больничного просто, ограничений по участию в ней нет. Однако если болезнь уже была диагностирована ранее, страховая выплата за больничный по ней не предусмотрена.

Изучая договор перед подписанием, обратите внимание на исключения.

Под болезнью, то есть страховым случаем, понимается любое нарушение здоровья, требующее домашнего или стационарного лечения, — от простуды до переломов.

Нет ограничений и по количеству больничных листов. Если ребенок болеет каждые две недели — значит, столько и будет выплат. Но помните, что подтверждающие документы нужны в каждом конкретном случае, а выплаты по больничному не могут превышать 21 день.

Такая страховка распространяется на всех членов семьи, даже если детей несколько. При этом число родственников не влияет на стоимость страховки — она определяется исключительно размером задолженности.

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