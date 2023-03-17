Небинарная статуэтка

На этой неделе в 95-й раз вручали самую престижную и известную премию в киноиндустрии – «Оскар». И хотя результаты не стали неожиданностью, обсудить их все же стоит, они, как и все значительное и громкое в мире, отражают общий контекст, который нам пока не совсем понятен, но в западном мире уже стал привычным ландшафтом.

Лучшим фильмом стал американский фантастический боевик «Все, везде и сразу». Тем, кто смотрел его в первый раз, он наверняка показался удивительным – безумные драки, параллельные вселенные, в одной из которых у людей, например, огромные сосиски вместо пальцев, и даже тема маленького человека, противостоящего государственной машине. Но я поймал себя на мысли, что точно не стану его пересматривать. Да, это масштабное полотно, но сделано оно нарочито агрессивно бессмысленно. Создатели будто специально говорят, что бесконечное небытие, в котором пребывает героиня, не имеет рационального зерна, а потому и фильм со стройным сюжетом уже создавать не нужно. Не нужно апеллировать к привычным человеческим чувствам – любви, верности, готовности к самопожертвованию. Достаточно нагромождения абсурда.

Кроме награды «Лучший фильм» «Все везде и сразу» получил статуэтки за лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль, лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую режиссуру. В общем, легенда уровня «Титаника».

Главную героиню – американку китайского происхождения – играет малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео Чу-Кхенг. А роль второго плана изумительная Джейми Ли Кертис. И в этот раз даже ее роль в фильме изумила несколько меньше, чем произошедшее потом. Актриса вышла на сцену, произнесла речь, а потом записала видео, где она рыдает, пересматривая эту речь. Почему она рыдала? От переизбытка чувств, ведь она решила сделать статуэтку «Оскара» небинарной и называть ее не «он» или «она», а «они/их» (they/them) в честь ее – Ли Кертис – трансгендерной дочери. Ну вот так, кому-то помешали традиционные местоимения, ведь они могут быть обидными и даже оскорбительными. Чем тут виноват «Оскар», непонятно. Девяносто четыре раза никто и не задумывался о его поле – это же не человек, а просто статуэтка, имеющая некий метафорический смысл и обобщенный силуэт, но на девяносто пятый раз его непременно стало нужно сделать гендерно небинарным. И это было воспринято как героический поступок.

Приз за лучший документальный фильм получила работа американского режиссера Дэниэла Роэра «Навальный» (включен в список террористов и экстремистов) понятно о чем. Был ли это лучший фильм среди номинантов? Этого уже никто не скажет. Важно, что решение присудить ему премию было очевидно политически мотивированным. Это не делает трагедию героя менее страшной, это просто вызывает вопросы по существу: что важнее – художественные достоинства или контекст?

На получение премии за лучшую песню претендовала темнокожая певица Рианна и гений фрик-шоу Леди Гага, а получил ее индийский композитор Кодури Маракатхамани Киравани за песню Naatu Naatu. Как видим, и здесь всяческое разнообразие или, как принято говорить, «дайверсити», было представлено в полной мере.

Вел церемонию комик Джимми Киммел. Он вел «Оскар» уже три раза, но в этот раз шутил о том, что на сцене не хватает мордобоя. Это такая отсылка к прошлогодней церемонии, на которой чернокожий актер Уилл Смит ударил по лицу чернокожего комика Криса Рока. Битье лица на сцене – это конечно, высочайший уровень развлечения. Деликатное наслаждение для тонко чувствующих зрителей.

Конечно, удивительно, что лучшим фильмом не назвали «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона – антиколониальную мелодраму, в которой плохие и алчные люди с Земли пытаются отобрать ресурсы у хороших, добрых и безобидных синих дикарей, не способных построить хоть какую-то цивилизацию. Ограничились наградой за лучшие визуальные эффекты.

Из всего этого следует некоторое опасение, что «Оскар» уже трудно назвать смотром лучшего кино и универсальной планкой для лучших из лучших. Очевидно, что все награждения были продиктованы политкорректной повесткой – «всем сестрам по серьгам», при этом «сестры» все должны быть разные. Принципиально. А если принципиальность тут касается именно многообразия, то как мы узнаем, не было ли в конкурсной программе фильма получше, в отношении качества и художественной ценности которого и должна была быть эта принципиальность проявлена?

Джеймс Кэмерон снял беззубый трехчасовой мультфильм о том, как нужно жить в гармонии с природой. В общем, для четвертого класса общеобразовательной школы мысль вполне здравая. Но можно ли сейчас представить снятым, показанным и награжденным его великое полотно «Титаник»? Представить-то можно, но страшно подумать, кто, кого и исходя из каких соображений там будет играть.

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