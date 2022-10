Сегодня многие буквально сходят с ума от беспокойства и непрестанно задают вопрос: ну, что, ядерная война неизбежна? Когда уже? И подскажите, пожалуйста: где тут ближайший бункер?

Счастливы тут, похоже, только психологи, дипломированные или не очень, их полная занятость служит надежной гарантией от профессионального простоя.

Паника на рынке гуляет вовсю, в больших количествах продают йодосодержащие препараты, спецодежду, даже бункеры и, на крайний случай, стальные кунги...

Ситуация напоминает первые месяцы ажиотажа вокруг COVID-19 и тотальные закупки населением туалетной бумагой, макаронами и крупами. Все это потом благополучно пропало – истек срок годности, но километрами туалетной бумаги население, видимо, пользуется до сих пор: производители жалуются, что спрос сильно упал. Хотя в последнее время появился шанс его поднять.

Самое интересное состоит в том, что разгоном информации, вызывающей панику, занимаются преимущественно те же люди и те же медиаструктуры. Подозреваю, что с аналогичными предполагаемыми результатами в виде изъятия у населения значительной части средств в пользу узкого круга неустановленных лиц.

Основной методой тут является введение публики, уже сильно испуганной «ковидными мотивами», в состояние жесткого аффекта. Первое правило «продавцов ручек» как раз и состоит в том, чтобы вызвать у пациента такой транс, чтобы ему можно было продать не только ручку, но и подставку под нее, и заставить потом долго-долго закупать чернила у определенного продавцами уполномоченного поставщика.

Само собой, эти ребята прекрасно осведомлены, возвращаясь к ажиотажу вокруг этих ритуальных нуклеарных танцев, что Россия – это, пожалуй, единственная страна, которая не желает использовать ядерное оружие даже в ответ на непосредственную угрозу в свой адрес. Конечно, в соответствующей доктрине у нас русским по белому записано, что в случае экзистенциальной угрозы в адрес России мы задействуем все инструменты защиты, поражающие источник этой угрозы. Периодически звучащие напоминания данного тезиса из открытого документа от лица главы государства, собственно, и стали причиной ажиотажа.

Одновременно расчет оппонентами делается на исключительную адекватность российского руководства. Ну ничем эти ребята, по сути, не рискуют, когда повышают свои и без того высокие ставки.

Одновременно the show must go on и загрузка американского военно-промышленного комплекса, который является главным бенефициаром нынешнего кризиса, сама себя не организует: Штатам еще поставлять свои дорогостоящие виды вооружений своим европейским и азиатским партнерам. Эти партнеры в результате и сказать-то ничего не в состоянии.

Взять хотя бы Германию и диверсии на «Северных потоках», которые поставили страну на грань деиндустриализации, стимулировали релокацию немецкого бизнеса в США и вызовут в перспективе острый энергетический дефицит. И как отреагировало на этот вызов германское руководство? Правильно – никак, промямлило, что расследование покажет. При этом подозрительно быстро российской стороне было отказано в участии в совместном следствии, а вот США отказано не было. Лису уже запустили в курятник.

Да и тема с «российской агрессией», с обильно намазанным сверху толстым слоем «ядерной угрозы», к удивлению здравомыслящих экспертов, до сих пор остается рабочей в европейском дискурсе.

Подрыв Крымского моста с жертвами различные «рукопожатные» медиа комментируют, например, весьма и весьма сдержанно, а вот ответные удары вызывают сильный негативный резонанс. Впрочем, было бы удивительно, если бы западные медиа действовали иначе: пчелы не могут быть против меда.

Своеобразной промежуточной страховкой для «маркетологов» из Пентагона, конечно, является постоянная готовность российского руководства к диалогу. Но как только – замечено – эта опция становится малодоступной, тут же возникает какой-нибудь Генри Киссинджер или еще кто-то, кто начинает оперативно налаживать контакты и вести заумные разговоры о том, что надо приступать к очередному раунду переговорного процесса.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что эффект от западных санкций, в том числе действующих разрушительно и в сторону самого «коллективного Запада», уже давно перекрывает применение пресловутого тактического ядерного оружия. Да и действует приблизительно также – в зависимости от розы экономических ветров и инфляционных приливов.

Вообще-то роль первого плана «ядерной катастрофы» должна была достаться или «климатическому коллапсу», или «зеленой экономике». Однако что-то пошло не так при распределении этих ролей. При этом, у «зеленки», на мой взгляд, есть еще шанс выбиться в претенденты на какой-нибудь политтехнологический Оскар. Дайте, что называется, время, когда даже «ядерный гриб» перестанет производить сильное впечатление на публику.

Можно не сомневаться только в одном – в прицеле останется Россия, упрямо не подчиняющаяся западным «правилам», созданным преимущественно для того, чтобы виды на российские природные ресурсы со стороны колонизаторов воплотились в их сбыт интересантам подешевле или, в идеале, достались им вообще бесплатно. Зря что ли тема с репарациями постоянно муссируется то поляками, то украинцами и постепенно принимает очертания национальной идеи для стран, зацикленных на своих политических и исторических комплексах?

Важно также обращать внимание и на то, что, как правило, любые обвинения из уст западных акторов часто превращаются довольно скоро в их собственные прегрешения, так что следить за руками западных деятелей надо очень внимательно.

Пока же военные разных стран, нет-нет, да и бьют, хотя и фигурально, по этим рукам, тянущимся к разным там кнопкам.

Это на самом деле дает некоторые основания для осторожного оптимизма на будущее, хотя и обольщаться особенно не стоит: западная цивилизация сейчас находится в стадии активного саморазрушения, и насколько далеко зайдет данный процесс, пока не очень понятно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.